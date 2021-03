Francesco, figlio Luca Manfredi/ Il rapporto speciale con mamma Nancy Brilli

Francesco Manfredi è il figlio di Nancy Brilli e Luca Manfredi, sposati dal 1997 al 2002. Il ragazzo, classe 2000, è il nipote del grande Nino Manfredi, di cui lo scorso 22 marzo ricorrevano i 100 anni della nascita. “Questo nostro figlio, Francesco, l’ho voluto solo da lui, e da nessun altro prima. Francesco è proprio il figlio dell’amore, meraviglioso, un bravissimo bambino. Un figlio così voluto è un miracolo per una donna a cui era stata diagnosticata la sterilità. Ho lottato con tutta me stessa per averlo”, ha raccontato tempo fa l’attrice a Interviste Madyur. In passato la Brilli ha lottato contro un tumore all’utero, che le ha fatto temere per la sua fertilità. Da parte di padre, Francesco ha tre fratelli: Matteo (primogenito di Luca) e le gemelline Matilde e Margherita (figlie di Manfredi e Michela Trevisan).

Michela Trevisan, moglie Luca Manfredi/ Genitori di due gemelle Matilde e Margherita

Francesco Manfredi: il rapporto speciale con mamma Nancy Brilli

Francesco Manfredi vive in Gran Bretagna, dove studia fashion business communication. Il ragazzo, nonostante i genitori famosi, è cresciuto lontano dai riflettori: “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro ero e sono tutt’oggi solo Francesco”, ha rivelato in un’intervista al settimanale “Gente”. Francesco è molto legato alla madre Nancy Brilli, i genitori si sono separati quando aveva solo due anni: “Io sono molto protettivo verso mamma, mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei”, ha confessato. Qualche settimana fa, ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da noi… a ruota libera”, Nancy Brilli aveva parlato del suo rapporto speciale con il figlio: “Secondo me i figli proteggono. Un figlio ti attacca alla vita, di dà un futuro, una prospettiva. E poi è una certezza granitica di amore, dato e ricevuto. Questo mi ha cambiata tanto”.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta, moglie Giovanni Scifoni/ Sui social con i figli Tommaso, Cecilia e MarcoMIRAL RIVALTA, FIGLIA RULA JEBREAL E DAVIDE RIVALTA/ "Da mamma ho i sensi di colpa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA