Francesco Fredella/ “Gina Lollobrigida era disperata, voleva essere libera!”

Francesco Fredella, giornalista e speaker radiofonico, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio 2023. In particolare, le sue parole sono state incentrate su Gina Lollobrigida e i suoi beni presenti nella sua villa, che Fredella ricorda bene per avere iniziato a frequentare quella proprietà subito dopo la pandemia di Coronavirus. In tal senso l’opinionista ha rivelato: “Ricordo una villa che aveva ancora oggetti, quadre, statue, tutto ciò che lei possedeva, insomma”.

Gina Lollobrigida/ Avv Lupoi: "Amministratore sostegno vendette beni senza dirlo"

FRANCESCO FREDELLA: “GINA LOLLOBRIGIDA LANCIAVA UN GRIDO D’ALLARME CONTINUO AI GIORNALI E ALLA STAMPA”

Nel prosieguo del suo intervento in diretta tv, Francesco Fredella ha asserito che anche in quel periodo Gina Lollobrigida era “disperata” e “lanciava un grido d’allarme continuo anche ai giornali e alla stampa affinché qualcuno si rendesse conto di quello che stava vivendo. Lei voleva essere libera, voleva continuare a lavorare. Tutti quei beni che aveva erano frutto di una vita di sacrifici e di lavoro e sentirsi definire incapace di scegliere cosa possa essere giusto o ingiusto per la sua vita, non è stato bello per una diva di novant’anni, che, peraltro, è stata applaudita in tutto il mondo”.

