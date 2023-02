Andrea Piazzolla “Gina Lollobrigida? Nulla ha senso”/ “Non c’ero in clinica perché…”

Andrea Piazzolla: “Mia figlia si chiama come Gina…”

Un ritratto inedito di Andrea Piazzolla, l’uomo che per oltre dieci anni ha vissuto al fianco di Gina Lollobrigida. È quello che “disegnerà” Verissimo nella puntata di oggi: l’ex factotum della diva sarà ospite di Silvia Toffanin per raccontare l’attrice, morta recentemente. Un momento molto difficile per Piazzolla, che deve già difendersi nel processo in cui deve rispondere di circonvenzione di incapace proprio ai danni dell’attrice. Inoltre, più recentemente è stato accusato di non aver mai versato il mantenimento di 300 euro al mese al figlio avuto dall’ex.

Come se ciò non bastasse, deve pure difendersi dagli attacchi che gli arrivano dai media dal figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic. In un recente intervista al Corriere della Sera, comunque, ha ricordato quando si sono conosciuti. «Nel 2009 al Cnel, ci presentò il suo ex avvocato». Da allora è nato un legame così forte che Andrea Piazzolla ha deciso di chiamare sua figlia Gina. «Gina piccola ogni mattina e ogni sera andava a salutare la zia Gina. È una delle poche cose che mi sta dando forza».

Andrea Piazzolla: "Gina Lollobrigida mi manca tanto…"

Un affetto che Gina Lollobrigida ha dimostrato inserendo Andrea Piazzolla nel testamento. Infatti, l’ex factotum è citato, gli spetta metà del patrimonio dell’attrice. Eppure è un argomento su cui non si è mai voluto soffermare. «Soprattutto non ho mai creduto che potesse accadere che Gina se ne andasse. Anche adesso non l’ho realizzato, spero ancora di ritrovarmela da qualche parte», ha raccontato nelle ultime settimane al Corriere della Sera. In quell’intervista ha spiegato anche il motivo per il quale non ha voluto assistere «alla sua fine in clinica», «per me è stata un’autodifesa». Ora resta il dolore per l’assenza, per il grande vuoto che le ha lasciato: «Mi manca tanto, spero che qualcosa di magico possa accadere». D’altra parte, con il Trust delle sue opere Andrea Piazzolla ha la possibilità di fare qualcosa per lei. Infatti, ha deciso che la parte patrimoniale vada messa a disposizione del Trust per realizzare i desideri di Gina Lollobrigida. «Ho avuto il piacere di starle vicino in questi ultimi dodici anni. Anzi: lei mi ha onorato di starle vicino. Ha pensato di fare un regalo a me e io voglio rifarlo a lei: senza di lei non ha più senso niente, ma desidero vedere realizzati i suoi desideri».

