Francesco Fredella/ “Stalking subìto da 3 anni? Dobbiamo regalare ad Anna la libertà”

Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane” nel corso della puntata andata in onda su Rai Uno nella mattinata di oggi, venerdì 18 marzo 2022, e condotta da Eleonora Daniele. L’opinionista è stato chiamato a dire la sua circa la situazione difficoltosa che sta affrontando la signora Anna, una donna residente nel Napoletano e vittima di stalking da tre anni e con oltre 30 denunce sporte contro l’uomo che la tormenta senza soluzione di continuità, nonostante nei giorni scorsi sia scattato il Codice Rosso.

Lo scenario è dunque allarmante, in quanto il presunto persecutore, stando a quanto riferito da Anna, non le darebbe tregua. È indubbio, davanti a questo scenario, che sia necessaria una soluzione che possa dare stabilità alla diretta interessata e garantire a lei e ai suoi figli un’esistenza sicura e priva di pericoli.

FRANCESCO FREDELLA: “IL PRESUNTO STALKER A ME PARE LUCIDO”

A proposito di questa vicenda, Francesco Fredella a “Storie Italiane” ha affermato quanto segue: “A me quest’uomo pare lucido, guida la macchina, ha risposto scappando dinnanzi alle domande del giornalista inviato del vostro programma. Ha capito benissimo lo scenario, quindi non si parli di incapacità di intendere e di volere in un eventuale processo”.

Dopodiché, Fredella si è abbandonato a una riflessione ulteriore: “Io credo che Anna non debba vivere sotto scorta e non credo che ci debba essere qualcuno che si occupi dell’uomo. Lui va semplicemente allontanato, lo Stato deve prendere un provvedimento. Anche con il braccialetto elettronico farà le stesse cose e ripeterà le stesse azioni, questa donna non può stare con la paura di dover chiamare sempre la polizia. Dobbiamo regalare a questa donna la libertà della vita!”.

