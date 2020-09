Francesco Fredella Vs Roberta Beta su Leali/ “Negr* non è un colore, è bullismo!”

Puntata infuocata quella di Pomeriggio 5 di oggi 21 settembre. In vista della diretta di questa sera, in studio si discute del Grande Fratello Vip e della possibile (ormai quasi certa) squalifica di Fausto Leali per aver detto, tra le altre cose, che “Nero è un colore, ‘negr*’ una razza”. Una frase che accende anche in studio un’infuocata discussione che vede protagonisti da una parte l’ex gieffina Roberta Beta, dall’altra il giornalista Francesco Fredella. Del tutto opposte le loro opinioni in merito. La Beta dichiara che “È solo un pretesto per litigare”, ma Fredella interviene subito per chiarire che invece “È ignoranza! La razza è un’altra cosa. Esista la specie umana, la razza la usiamo per gli animali e forse è offensivo anche nei loro confronti.” “È assurdo!” replica allora l’ex gieffina, ma il giornalista incalza “È assurdo definire negr* un ragazzo e parlare di razza nel 2020!”

Francesco Fredella sbotta: “Negr*? Assurdo dirlo nel 2020, è bullismo!”

Lo scontro si accende tra le due parti. A Pomeriggio 5 Roberta Beta ritiene che “Negr* è un colore, non c’è niente di offensivo!” Francesco Fredella nega con forza e anzi ricorda che “Non è un colore! È un termine arcaico che non si usa oggi nella lingua italiana”. E rincara ancora la dose, dichiarando che “è bullismo!” In studio l’opinione generale si divide: Serena Rutelli concorda con le dichiarazioni di Fredella, ammettendo che “Io, al posto di Enock mi sarei arrabbiata di più con Fausto Leali per quello che ha detto!” Diversa la posizione di Lory Del Santo, a metà tra le due.



© RIPRODUZIONE RISERVATA