Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Televoto annullato: “ne*ro è la razza”, Enock furioso…

Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip 2020? Il cantante è finito nuovamente nel mirino del popolo del web che ha chiesto a gran voce un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Nelle scorse ore, durante una conversazione con gli altri inquilini, tra cui anche Enock, ha dato un’interpretazione personale sulla differenza tra il termine “nero” e il termine “neg*o”. “Nero è un colore, ne*ro è la razza”, ha detto il cantante scatenando la reazione pacata, ma decisa di Enock. “Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. Sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì… Da casa ci guardano, non deve passare questo messaggio”, ha detto il fratello di Balotelli che non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti di Leali. Il cantante, dunque, rischia di essere squalificato?

FAUSTO LEALI FUORI DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020? MALGIOGLIO LO ATTACCA

Le dichiarazioni di Fausto Leali e le relative proteste del pubblico hanno spinto gli autori del Grande Fratello Vip 2020 ad annullare il televoto. Leali, infatti, era in nomintation con Massimiliano Morra, ma per un provvedimento disciplinare, il televoto è stato annullato. “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di oggi, lunedì 21 settembre, di Grande Fratello Vip tutti i dettagli di questa decisione“, fa sapere ufficialmente la produzione che, tuttavia, non specifica nei confronti di chi sarà preso il provvedimento disciplinare e spiega come gli utenti che hanno già espresso la propria preferenza saranno rimborsati. Il pubblico non ha dubbi ed è sicuro che il concorrente in questione sia proprio Fausto Leali. Contro Leali, inoltre si è scagliato anche Malgioglio. “Dire negro e mortificante caro Leali. Le tue bravate sono orribili. Speriamo che Alfonso Signorini ti mostri qualche filmato, per farti vedere e capire di come ancora oggi nel mondo vengono umiliate e derisi la gente con la pelle nera e non aggiungo altro perchè aumenta il mio dolore“, ha scritto il paroliere.





© RIPRODUZIONE RISERVATA