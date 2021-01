FRANCESCO FRY MONETI/ “Cosmic Rambler”: l’esordio solista del violinista dei MCR

Tanti palchi, tantissimi km, teatri, studi di registrazione, aeroporti, persone, musicisti e pubblico, esperienze indimenticabili, in Italia e nel mondo. Dopo quasi trent’anni di carriera e dopo aver prestato le mani a tantissimi artisti, Francesco Fry Moneti, violinista e polistrumentista, membro dei Modena City Ramblers e Casa Del Vento, arriva al debutto solista. Un album realizzato in totale libertà e concepito nel corso degli ultimi due anni, con un ristrettissimo nucleo di persone fidatissime, senza scadenze e senza pressioni.

Nel disco troviamo le radici Irish che hanno reso celebre il suono delle sue band ma anche tanti altri elementi, dalle influenze africane a quelle balcaniche, mediorientali, e poi ancora, il rock, l’elettronica, la passione per gli strumenti a corde in ogni loro forma.

“I brani sono usciti con una fluidità che mi ha impressionato” racconta il musicista toscano “Ho fatto coabitare strumenti che suono da trent’anni con strumenti che suono da tre giorni, con l’approccio e l’entusiasmo di un bimbo lasciato solo in una stanza piena di giocattoli. Ho avuto l’onore di ospitare tra i solchi di questo lavoro dei musicisti, fotografi e disegnatori straordinari che ho la fortuna di poter considerare amici.” Nell’album alcuni ospiti d’eccezione, Francesco Di Bella (24 Grana), voce nel singolo “This Is The World We Live In”, che vede anche il debutto di Moneti come cantante, oltre alla partecipazione di Alfonso “Fofo” Bruno, chitarrista e compagno di strada di Di Bella. Sempre nello stesso brano, la batteria di Marco Confetti, musicista toscano che ha suonato anche al fianco di Sting. Patrizio Fariselli, pianista e tastierista degli Area, presta il suo tocco inconfondibile al synth e al piano in “African Scars” mentre Alfio Antico suona i suoi tamburi a cornice in “My Sweet Tsunami”, accompagnato da Mattia Antico al dulcimer. ”Lorenzo The Magnificent” è dedicata al figlio nato recentemente, e riunisce tre generazioni di Moneti, Nanni (il padre) al banjo, Francesco, e un campione vocale di Lorenzo. Un viaggio musicale di un uomo che ama viaggiare ed ha viaggiato tanto, ma che sa bene da dove proviene e dove vuole tornare. Come l’astronauta perso nello spazio della copertina disegnata dal fumettista Daniele Caluri.

Tracklist: 1 This Is The World We Live In feat Francesco Di Bella / 2 Before The Ghibli / 3 Electric Ghibli / 4 Lorenzo The Magnificent / 5 African Scars feat Patrizio Fariselli – 6 A Perfect Storm /7 The Sun Is Just A Dot / 8 My Sweet Tsunami feat Alfio Antico / 9 Jerusalem Vibes / 10 Vampireska / 11 La Valse Du Sang



