Francesco Gabbani/ A Sanremo 2021 con la Vanoni canta “Un sorriso dentro al pianto”

Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo. Il cantautore di Carrara è ormai di casa sul palco del Teatro Ariston: nel 2016 ha vinto nella categoria Nuove Proposte con il brano “Amen”, nel 2017 ha trionfato nella categoria “Big” con il brano “Occidentali’s Karma” e nel 2020 si è classificato al secondo posto con “Viceversa”. Questa sera, sabato 6 marzo, in occasione della finale di Sanremo 2021, Francesco Gabbani canterà insieme a Ornella Vanoni il brano “Un sorriso dentro al pianto”, scritta insieme a Pacifico. Il brano è il primo singolo estratto da “Unica”, nuovo disco della Vanoni: “È una canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese”, ha spiegato la cantante.

Francesco Gabbani: dopo Sanremo 2021 diventa attore

Francesco Gabbani sta per debuttare come attore. Il cantante è stato scelto per recitare nella commedia romantica “La donna per me”, film di Marco Martani, scritto con Eleonora Ceci. Gabbani sarà impegnato sul set del film dall’8 al 13 marzo a Spoleto, dove saranno presenti anche gli attori Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi, protagonisti del film. Nel cast della commedia anche Stefano Fresi, Cristiano Caccamo ed Eduardo Scarpetta. Le riprese sono state programmate in piazza Fontana e nella chiesa di Sant’Eufemia, già nota al grande pubblico come chiesa di Don Matteo. Inoltre, Francesco Gabbani è uno dei volti della campagna #iosonodiverso di Cartoon Network (canale 607 di Sky) per celebrare la diversità. Gabbani, la calciatrice Sara Gama, Andrea Delogu e lo YouTuber Cicciogamer verrano cartoonizzati e racconteranno ai bambini e alle loro famiglie quanto sia importante essere orgogliosi della propria diversità. La clip di Gabbani andrà in onda il 15 marzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA