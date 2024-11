Francesco Gabbani, chi è il cantante e due volte vincitore di Sanremo

Tra gli ospiti di oggi da Mara Venier a Domenica In troveremo Francesco Gabbani, il noto cantante e vincitore del Festival di Sanremo nel 2016 tra le Nuove proposte con il brano Amen, mentre l’anno successivo ha sbancato l’Ariston tra i Big con la celebre Occidentali’s karma. L’artista originario di Carrara è uno degli artisti italiani più amati e negli anni ha costruito una carriera ricca di brani di successo. Intervistato tra le colonne di Repubblica, Francesco Gabbani ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il trionfo all’Ariston: “Ho avuto un contraccolpo così immediato, veloce, avevo 33 anni, pensavo di essere preparato ma mi ha sconvolto, intorno cambia tutto, le persone si rapportano in modo diverso, un po’ fa piacere, un po’ è invasivo e violento”.

E riguardo a Occidentali’s karma Francesco Gabbani si porta dietro un rimpianto: “Mi ha dato fastidio che la maggioranza del pubblico non abbia capito il senso della canzone” lo sfogo del cantante a Repubblica.

Francesco Gabbani rivela: “Scrivo le canzoni sul telefonino”

Una carriera ricca di soddisfazioni e gioie, da quel Sanremo 2017 i sacrifici di Francesco Gabbani sono stati ripagati uno alla volta, una vita ribaltata e il meritato successo finalmente raccolto. Oggi il cantante si gode il successo, un probabile ritorno in gara al Festival di Sanremo a quattro anni di distanza dall’ultima volta, e un nuovo modo di lavorare, come confidato a Repubblica:

“Le canzoni le scrivo sul telefonino per praticità, registro nelle note vocali, ma ne faccio talmente tante che è complicato rimettere ordine, non escludo che possa esserci un capolavoro nascosto” le parole di Francesco Gabbani che dunque strizza l’occhio alla possibilità di tornare in gara al Festival il prossimo febbraio. E visto l’ottimo rapporto che lo lega a Carlo Conti, colui che lo ha lanciato a Sanremo, c’è da crederci.