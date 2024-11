Divenuto celebre con il brano Amen, presentato nella categorie nuove Proposte al Festival di Sanremo del 2015, e poi con Occidentali’s Karma, sempre sul Parco dell’Ariston, ma stavolta nei Big, nel 2017, il cantante – classe 1982 – Francesco Gabbani si mostra al pubblico sempre sorridente e, come confessa in un’intervista rilasciata a Fabio Fazio in occasione dell’uscita del suo ultimo brano, sempre pronto a nutrirsi di una “buona malinconia fatta di ricordi”. Dopo aver parlato dell’inserimento di “un campione” di Giorgio Gaber nel suo brano, durante la sua intervista a Che Tempo Che Fa nel mese di maggio, l’artista nato a Carrara e cresciuto, sin dall’infanzia, circondato dagli strumenti musicali grazie al negozio di famiglia, ha deciso di fare una dichiarazione molto importante.

Alle grandi novità di quest’anno, rintracciate anche sul fronte sentimentale e – più precisamente – a partire dal 2020, si aggiunge, per il cantautore, anche un’altra fonte di emozione. Non sembra essere un caso, infatti, che il suo ultimo singolo parli d’amore. Il cantante e musicista non ha mai perso la sua abitudine di segnare sul calendario le date importanti. Sia per quel che riguarda l’amore che per gli appuntamenti con la sua passione più grande. Pertanto, da grande fan della Smemoranda, già ai tempi delle scuole superiori – così come aveva raccontato durante un concerto all’Arena di Verona, nel luglio del 2021 – l’artista sembra aver ritrovato, anche stavolta, qualcosa di molto prezioso da recitare sul palco.

È arrivato il momento di aprire di nuovo la Smemoranda e di segnare una data importante sul calendario. Dal 19 dicembre Francesco Gabbani torna nuovamente sul palco con il suo – o meglio, come aggiunge lui stesso, con “il nostro” – Natale In Un Qualsiasi Giovedì. Il tour 2024/2025 sta per iniziare e l’artista ammette di non vedere l’ora di poter cantare ancora una volta dal vivo per il suo pubblico. Dopo la scrittura del suo ultimissimo brano Buttalo Via, ora composto, con amore, per Mina, e a pochi mesi di distanza dal suo Frutta Malinconica, sempre del 2024, il cantante, mentre prepara la scaletta, sente di condividere la sua emozione anche con i suoi ascoltatori su Instagram.

Il cantante, ad un mese esatto di distanza dall’evento che si svolgerà all’Unipol Forum di Milano, aggiunge in didascalia che “sarà indimenticabile” e invita tutti coloro che non potranno esserci il 19 a partecipare anche alle prossime date del Tour. Il 15 marzo Francesco Gabbani si esibirà al Nelson Mandela Forum di Firenze il 15 marzo e poi, il 23 marzo, alla Kione Arena di Padova. Il Tour del cantante si concluderà con due ultime date aggiunge in un secondo momento sull’agenda. Dapprima a Terni, al Palaterreni, il 4 aprile e, infine, al Palazzo dello Sport di Roma, il 17 aprile 2025.