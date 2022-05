Francesco Gabbani/ il suo amore per Giulia e l’uscita del nuovo album

È arrivato il nuovo disco di Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici, dopo due anni dall’ultimo e a seguito dell’esperienza in televisione di un noto programma. Probabile dunque che a Radio Italia Live canti qualche nuovo brano. Intanto durante una conferenza stampa Francesco ha presentato il nuovo disco e tratta un’analisi personale e soggettiva, ma in continuità con il suo percorso musicale. Rispetto all’ultimo disco, il quale era un confronto con la percezione degli altri, questi brani sono psicologici, vanno a far riflettere dentro se stessi e il proprio io interno. Sotto il profilo artistico c’è l’alternanza di pezzi energici con quelli che fanno riflettere maggiormente, dove il testo viene affiancato con musiche raffinate.

Rappresenta una ricerca di suoni in armonia, che viene raggiunta da incisioni usate con strumenti veri e archi, quindi si può sentire un colore musicale innovativo. Gabbani ha affermato di aver voluto scrivere le canzoni e farle nascere alla vecchia maniera, ovvero realizzando prima i testi e poi la musica. Il titolo di questo disco si riferisce al fatto che ciascuno di noi ha un modo differente di cercare la felicità e si tratta senza ombra di dubbio di un evento costante. Per tanti si tratta di una ricerca futura, come se si dovesse raggiungere un obiettivo, invece lui dice di cercarla nel presente. La vuole trovare nelle piccole cose quotidiane e nei momenti che si devono assaporare in profondità. In seguito ha anche affermato che il successo gli ha proprio cambiato la vita.

Francesco Gabbani da due anni è fidanzato con una donna di nome Giulia e l’ha raccontato in un programma televisivo. Non parla molto di questa sua compagna, in quanto preferisce trasmettere tutto attraverso le sue canzoni. Romina Carrisi, sul testo del brano ‘Viceversa’ gli chiede una cosa sull’amore e sulla sua fidanzata. Lui ha detto che lei è la sua musa e ha affermato che nel momento in cui scrive una nuova canzone s’ispira sempre a lei e a quello che vive con questa donna. Lui sembra molto allegro e si commuove quando parla della loro complicità. Si è parlato del brano meno recente di Sanremo e Francesco dice che lo si può dedicare a chi si preferisce, a un’amica, a un genitore, a un figlio e anche al proprio animale domestico. Per lui Giulia è la sua dolce metà, quella giusta e che lo rende sempre sereno e felice. Ultimamente il cantante ha stretto un altro legame forte con una donna, ovvero con Ornella Vanoni e proprio per lei ha scritto una bellissima canzone e da quel momento è nata una profonda amicizia. Lei lo chiama sempre, anche nei momenti meno pensabili e gli spiega che lo stava pensando, gli racconta qualcosa e dopo qualche momento chiude la telefonata. In seguito gli dice che ha fatto così perché aveva solamente voglia di sentirlo. Per Gabbani la gavetta è stata lunga, in quanto stava decidendo di abbandonare l’idea di cantare e aveva pensato solamente di svolgere il ruolo di autore. Successivamente però ha vinto Sanremo con la canzone Amen, proprio per la sua grande bravura.

