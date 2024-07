Francesco Gabbani/ Dal nuovo singolo “Frutta malinconia” alla storia d’amore con la fidanzata Giulia

C’è anche Francesco Gabbani tra i protagonisti dell’estate 2024 ai Tim Summer Hits 2024 su Rai1. Il cantautore toscano ha da poco pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Frutta malinconia”, un brano dal sapore estivo, ma anche malinconico che ha raccontato così dalle pagine de Il Giorno: “la canzone parla del ‘mare di dubbi in un cielo di sì di questi anni affannati da ‘avanti, indietro, su e giù, di qua, di là, a destra, sinistra’ davanti a cui mi è sembrato giusto far dire ‘basta!’ a Gaber in persona. Quello di ‘Destra Sinistra’. I suoi eredi editoriali hanno ascoltato la canzone e mi hanno concesso di usare quel campionamento vocale gratuitamente, cosa che mi inorgoglisce molto”.

Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Il cantante: "ci siamo incontrati ed è il mio grande amore"

Il cantautore toscano ha spiegato come dietro ogni sua produzione discografica ci sia una continua ricerca in un mondo in cui tutti sento lo spasmodica bisogno di essere ciò che non si è ed avere quello che non è possibile avere. “A spiazzarmi è la ricerca di una velocità di comunicazione che finisce col prescindere da ogni approfondimento. Per andare a fondo delle cose, infatti, occorre tempo. Altrimenti diventa veloce e poco profondo pure vivere l’emozione e il sentimento” – ha detto il cantante.

Chi è Filippo Gabbani, fratello di Francesco Gabbani/ ‘Artefice’ del successo di ‘Occidentali’s Karma’

Francesco Gabbani e la vita privata: l’amore per la fidanzata Giulia Settembrini

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Francesco Gabbani è felicemente innamorato ed impegnato con la sua fidanzata Giulia Settembrini. Proprio il cantautore ha presentato la fidanzata durante una intervista rilasciata Radio Deejay: “Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, è qua con me”.

Non solo, Gabbani vincitore a Sanremo Giovani come Amen e tra i Big con “Occidentali’s Karma”, parlando proprio della sua dolce metà Giulia ha raccontato come si conosciuti la prima volta: “lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico. Ci siamo incontrati ed è il mio grande amore”.

Chi è Giulia Settembrini, fidanzata Francesco Gabbani/ Lei: “Vi racconto un suo difetto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA