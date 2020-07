Francesco Giorgino/ “Quando è stato eletto Papa Francesco non potevo andare in bagno”

Francesco Giorgino, il volto maschile più famoso del Tg1, è il protagonista del faccia a faccia della puntata di Io e Te in onda oggi, 16 luglio. Professionale, serio, preparato e con un grande gavetta alle spalle, il giornalista pugliese, ai microfoni di Pierluigi Diaco, si racconta tra carriera, sogni professionali e vita privata. Laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti, Giorgino s’impegna tantissimo per poter realizzare il sogno di diventare un giornalista professionista. Oggi è uno dei nomi più importanti del giornalismo italiano e, alla guida del Tg1, ha condotto i grandi speciali di cronaca e politica. E’ anche insegnate, autore di 11 libri e ha una grande passione per il tennis. “I risultati sono arrivati perchè qualcuno, in passato, ha creduto nelle mie potenzialità e mi ha messo nelle condizioni di poter lavorare al Tg1 che io considero la mia seconda casa. Ho cominciato nel 1991 e l’anno prossimo festeggerò il trentesimo anniversario“, racconta Giorgino.

FRANCESCO GIORGINO: IL RETROSCENA SULL’ELEZIONE DEL PAPA

Francesco Giorgino è stato uno dei primi a condurre gli speciali sul Covid 19 quando la pandemia ha cambiato le abitudini di tutti. “Un po’ tutti noi osservatori abbiamo commesso un errore: all’inizio abbiamo sfruttato il potenziale semantico di questa situazione. Abbiamo fatto riferimento solo all’emergenza sanitaria sottovalutando le conseguenze in molti ambiti di quest’emergenza come quelli economici e sociali“, spiega il giornalista. Nel corso della sua carriera, Giorgino ha raccontato l‘elezione di Papa Francesco. “Io sono cattolico e ho vissuto quest’evento con la partecipazione che hanno avuto tutti i cattolici riconoscendo nel Pontefice la nostra guida spirituale”, racconta. Poi il retroscena: “C’era una squadra che faceva l’edizione ordinaria e una squadra che faceva l’edizione straordinaria. A me è toccata l’edizione straordinaria e in quel momento non potevamo andare neanche in bagno, ma siamo stati i primi a dare l’annuncio della fumata bianca. Io non avevo sulla mia scrivania la biografia di Papa Bergoglio. Il mio obiettivo principale era interpretare il colore del fumo perchè i miei colleghi mi avevano detto di stare attento al colore del fumo. Vivevo il terrore di non sbagliare. Però, quel giorno, è arrivata una grandissima emozione”, racconta.



