Francesco Guccini “Ho la maculopatia bilaterale”/ “Malattia mi impedisce di leggere”

Una rivelazione inaspettata, quella del cantautore Francesco Guccini, che alla vigilia dei suoi 82 anni (che compirà domani, 14 giugno), ha svelato di essere affetto da una malattia agli occhi. “Purtroppo mi sono beccato la maculopatia bilaterale in tutti e due gli occhi”, ha confessato durante la sua ospitata al festival letterario “La città dei lettori” a Firenze, parlando per la prima volta della patologia degenerativa che gli starebbe rendendo sempre più difficile anche solo leggere un semplice libro.

Quella resa al festival letterario nel capoluogo toscano non è stata la sola confessione resa da Francesco Guccini. Il cantautore modenese, che da tempo ha detto addio ai palcoscenici ed ai concerti, ha svelato a sorpresa di detestare la musica. “La musica non la sopporto più, proprio non la sopporto nella maniera più assoluta”, ha spiegato l’artista, ammettendo di preferire la scrittura di romanzi e racconti piuttosto che canzoni. La sua ultima fatica letteraria è il romanzo “Tre cene (L’ultima invero è un pranzo)”.

Ma è stata soprattutto la confessione sulla malattia agli occhi che ha colpito Francesco Guccini a fare particolarmente chiacchierare nelle ultime ore. Il cantautore ha confidato ai presenti – ma poi prontamente ripreso dalla stampa nazionale – gli effetti della patologia: “Mi son beccato la maculopatia bilaterale, ci vedo a camminare ma fino a un certo punto e quindi non riesco più a leggere. Con il computer riesco a leggere, perché ingrandisce le lettere e riesco anche a scrivere. Ma come mi manca la lettura di un libro!”.

Sebbene abbia cercato di ovviare al problema con gli audiolibri, Francesco Guccini si è accorto da sé che non sarebbe la stessa cosa: “Non riesco neanche a leggere più il giornale e questo mi dà una grande sofferenza, perché leggevo, leggevo, leggevo. La mia vera professione era quella di leggere dei libri”, ha spiegato. La maculopatia che ha colpito l’artista è una malattia degli occhi che colpisce la parte centrale della retina, la macula appunto ed è spesso da attribuire all’avanzamento dell’età. Una patologia beffarda che porta progressivamente alla perdita della visione centrale e bilaterale. Già diversi anni fa, quando la malattia era agli esordi, Guccini aveva accennato ai primi sintomi dicendosi frustrato. Adesso, l’ulteriore conferma nel corso del festival fiorentino.











