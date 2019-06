FRANCESCO GUCCINI/ “Le mie canzoni piacciono a Salvini” (La mia passione)

Francesco Guccini è pronto a raccontarsi in una nuova puntata de “La mia passione“, il programma di interviste condotto da Marco Marra su Raitre. Come sempre al centro del programma grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica pronti a raccontarsi in maniera intima e confidenziale al conduttore. Uno dei primi ospiti è il Maestro Francesco Guccini, che in questi giorni ha commentato la notizia che i suoi brani sono ascoltati da Matteo Salvini. Ecco cosa ha detto il cantautore modenese: “Se le mie canzoni piacciono a Salvini, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, anche Dante è stato letto da cani e porci”. Guccini, ospite al Conservatorio musicale Scarlatti di Palermo, ha anche commentato l’attuale governo italiano: “nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano i politici, per fini elettorali, percorrono il solco tracciato dalla gente, non credo che in Italia sia tornato il fascismo, però si sente l’aria”.

Francesco Guccini: la sua nuova vita a Pavana

Artista amatissimo dalla critica e dal pubblico, Francesco Guccini da tantissimi anni ha deciso di lasciare la città per tornare a vivere a Pavana, un paesino sulle colline in direzione di Pistoia. Qui vive con la moglie Raffaella in un’appartamento stracolmo di libri. Il cantautore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come mai ha scelto di tornare a vivere in questo luogo: “Una volta non era come lo vede adesso, sa? D’estate al fiume era pieno di ragazzi, c’erano villeggianti, piste da ballo, perfino un cinema. Al fiume c’è ancora il mulino di mio nonno, dove vivevo con tutta la famiglia quando siamo scappati da Modena ai tempi della guerra”. Nonostante le difficoltà per raggiungerlo, anche qui arriva l’affetto dei fan che si palesano fuori la sua casa per una foto oppure per ricordargli un qualcosa: “mi ricordano aneddoti su concerti che nemmeno ricordo d’aver fatto. Molti mi raccontano che le mie canzoni hanno un ruolo fondamentale nella loro vita. Quasi tutti”.

Francesco Guccini: “mi piacciono le serie tv”

A Pavana Francesco Guccini non ha alcuna nostalgia per la città: “succede che abbia impegni in giro per l’Italia, ma torno qui sempre molto volentieri. Il rammarico semmai è d’essere tornato a Pavana troppo tardi, quando ormai il paese si era svuotato” racconta a Sorrisi. In questo piccolo paese trascorre le sue giornate con la moglie a leggere libri e a scrivere. “Di pomeriggio viene una ragazza a leggere ad alta voce per me. E la sera è Raffaella che mi legge delle pagine prima di dormire. Anche lei è appassionata di letteratura. Ora siamo su Gianrico Carofiglio” rivela il cantautore, che in realtà ha scoperto anche una nuova passione: quella per le serie tv. “Sul tardi, dopo aver guardato qualcosa in tv. Ci piacciono le serie” – ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni. Le sue preferite? Da I Tudors a Vikings!



