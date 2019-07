Francesco I di Lorena, marito di Maria Teresa d’Austria/ Filo conduttore con Carlo VI

Esiste un filo conduttore che accomuna la vita di Francesco Stefano di Lorena a quella del suocero Carlo VI d’Asburgo. Entrambi infatti riusciranno a ottenere una fetta di potere solo in seguito alla morte dei rispettivi fratelli. Anche se è il primogenito rimasto in vita del padre Leopoldo I, sarà il fratello minore Leopoldo Clemente ad essere designato dal padre come erede legittimo. Carlo VI accetterà che la famiglia dei Lorena si avvicini alla propria anche per via di quella parentela che li univa, dovuti alla discendenza dell’Imperatore Ferdinando III. Non sceglierà però Francesco Stefano come prima opzione per la figlia Maria Teresa, preferendo darla in sposa a Leopoldo. Quest’ultimo tuttavia morirà prima del tempo e solo allora l’Imperatore accetterà che il ragazzo possa trasferirsi a Vienna in previsione delle nozze con la primogenita femmina. A quel tempo ha appena quindici anni e poco tempo dopo sale alla guida del Ducato di Lorena come Francesco III. Deciderà però di abbandonare questa strada per diventare Granduca di Toscana, accettando che sia la Francia ad assumerne la guida. Il matrimonio con Maria Teresa verrà celebrato invece nel 1736 e fin dagli inizi dimostrerà di essere distante dal controllo dei nuovi domini, prefederndo rimanere a Vienna. Due anni dopo però fa il suo ingresso a Firenze attraversando l’Arco di Trionfo, monumento eretto per l’occasione.

Francesco I di Lorena e la morte di Carlo VI

Francesco I di Lorena non riuscirà ad avere la fortuna che aspetta da tanti anni durante la prima fase del matrimonio con Maria Teresa d’Austria. La morte di Carlo VI scatenerà infatti la volontà delle potenze europee di promuovere Carlo Alberto di Baviera come nuovo Imperatore, cosa che avverrà fino al 1745. Solo alla sua morte Maria Teresa riuscirà a stipulare la Pace di Fussen stringendo un accordo con Massimiliano III di Baviera e farà sì che la Prammatica Sanzione promulgata dal padre per garantirle la corona venga rispettata. In quanto donna, l’Imperatrice dovrà accettare un posto di secondo piano rispetto al marito, che verrà eletto Imperatore nello stesso anno. Anche se la facciata sarà questa, in realtà sarà proprio Maria Teresa a sfruttare il suo intuito per gli affari per gestire il suo dominio. Questo gli concesse al tempo stesso non solo di occuparsi delle finanze, riuscendo ad arricchire le casse imperiali, ma anche di dedicarsi alle altre donne. Storicamente sono noti i tanti tradimenti di Francesco I di Lorena, così come la forte gelosia della moglie che cercherà sempre di controllarlo con possessività. Fra le sue più note emanti troviamo la Principessa Maria Whilhelmina von Neipperg di Auersperg, all’epoca più giovane di 30 anni. Vent’anni dopo la sua incoronazione, morirà mentre si trova in viaggio con il primogenito Giuseppe alla volta di Innsbruck per partecipare alle nozze fra il figlio Leopoldo II e Maria Luisa di Borbone-Spagna. Anche se sarà Giuseppe a prendere il suo posto al fianco di Maria Teresa, fra i sedici figli a cui la coppia darà alla luce va ricordata la penultima nata Maria Antonia d’Austria, meglio nota come Maria Antonietta e moglie di Luigi XVI.

