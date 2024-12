Vincitore Bake Off Italia 2024: i pronostici sulla gran finale

Chi sarà il vincitore Bake off Italia 2024? Questa sera, 13 dicembre, su Real Time va in onda la finale di un’edizione non priva di sorprese e imprevisti, che ha proclamato Giulia, Liza, Claudio e Federica i suoi concorrenti migliori. Sono loro, infatti, i finalisti che si giocano la vittoria con le ultime tre prove sotto l’ormai celebre tendone e di fronte al trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ma cosa ci dicono i pronostici? Chi potrebbe trionfare quest’anno?

Chi ha seguito l’edizione sa che fin dall’inizio c’è una concorrente che si è distinta su tutti ed è Giulia. La 32enne di Certaldo è stata la prima aspirante pasticciera ad essere scelta come concorrente ufficiale e, nel corso delle varie puntate, si è aggiudicata vari grembiuli blu e molti podi nella prova tecnica. Al momento è dunque lei la favorita alla vittoria e la concorrente da battere per gli altri finalisti. Ma riuscirà a mantenere i nervi saldi fino alla fine?

Testa a testa tra Federica e Giulia in finale? Il pronostico sul vincitore Bake Off Italia 2024

La sorpresa di questa edizione potrebbe invece essere Federica, 35enne di Parma il cui percorso non è stato sempre lineare. Nonostante la grande creatività, per la quale è stata sempre elogiata a Bake off Italia 2024, Federica ha spesso peccato nel gusto, dando perciò più importanza all’apparenza che alla sostanza. Tuttavia, nelle ultime puntate ha vissuto una crescita importante, che fa di lei una ‘nemica’ pericolosa per Giulia.

Una crescita l’ha mostrata anche Liza, la concorrente di Bake Off Italia 2024 che, in base alle puntate precedenti, potrebbe definire la meno forte del quartetto di finalisti. Salvo grandi colpi di scena, difficilmente sarà la vincitrice di questa edizione. Più temibile è invece Claudio, che ha dimostrato di essere un concorrente molto preciso e con un’ottima tecnica. Spesso, però, è mancato un po’ di cuore, secondo i giudici, nei suoi dolci. Sarà capace di mostrarlo tutto nel corso della finale e aggiudicarsi il primo posto nella competizione di Real Time?

