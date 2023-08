Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei, chi sono gli altri figli di Michela Murgia/ L’addio…

Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei: chi sono i figli di Michela Murgia

Raphael Luis è stato il primo figlio di Michela Murgia, entrato nella vita della scrittrice quando aveva nove anni. Con il tempo, nella vita della scrittrice morta a 51 anni dopo aver combattuto contro il cancro, sono entrati anche Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei. La Murgia ha così creato la sua queer family a cui era estremamente legata, ma chi sono gli altri figli di Michela Murgia che hanno poi fatto compagnia a Raphael Luis?

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, morta Michela Murgia: la scrittrice aveva 51 anni

Michela Murgia che non ha avuto figli naturali, ha avuto in Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei, figli dell’anima come li chiamava lei. Raphael, il più grande e ha 35 anni, Francesco Leone è un cantante lirico, mentre Michele Anghileri è un attivista e Alessandro Giammei è un docente all’università americana di Yale.

Michela Murgia, come è morta: uccisa dal cancro ai reni/ La malattia e le terapie raccontate sui social

L’addio di Francesco Leone e Alessandro Giammei a Michela Murgia

Dopo la morte di Michela Murgia, Francesco Leone e Alessandro Giammei hanno affidato ai social il loro saluto. «Ciao bella», cha scritto Alessandro a corredo di una foto che ritrae un loro momento felice.

“Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin”, ha scritto invece Francesco pubblicando una foto in cui cammina accanto alla Murgia immortalati di spalle.

Michela Murgia e il tumore al quarto stadio/ "Non ho più forze", il tragico annuncio della scrittrice













© RIPRODUZIONE RISERVATA