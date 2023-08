Raphael Luis, chi è il figlio di Michela Murgia/ La scrittrice: “Quando l’ho visto per la prima volta…”

Raphael Luis, chi è il figlio di Michela Murgia

Michela Murgia, la scrittrice morta a 51 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro, non aveva figli naturali. Della sua queer family fanno parte persone di cui Michela aveva scelto di prendersi cura, in primis Raphael Luis, uno dei quattro figli di cui lei stessa aveva parlato poco tempo fa in un’intervista. Insieme a Raphael, in momenti diversi, sono entrati nella vita della scrittrice altri tre ragazzi di cui, però, si sa pochissimo ovvero Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei. Una famiglia in cui tutti si aiutano e si sostengono a vicenda e per la quale la Murgia aveva comprato una casa a Roma in cui i ragazzi potessero vivere sostenendosi sempre l’uno con l’altro.

Dei quattro ragazzi, di Raphael Luis, Michela Murgia aveva parlato svelando anche la scelta con la madre naturale del ragazzo di formare la prima coppia omogenitoriale.

Le parole di Michela Murgia su Raphael Luis

Raphael Luis è entrato nella vita di Michela Murgia quando aveva solo nove anni. Tutto accadde la sera in cui la scrittrice conobbe Claudia, la madre naturale di Raphael. “Nella nostra famiglia queer, io e Claudia siamo l’unica coppia omogenitoriale, perché da dodici anni condividiamo un figlio, Raphael – si legge nel lungo post Instagram condiviso dalla scrittrice – ci siamo nascoste per anni, madri in casa, amiche fuori, per far stare tranquillo il mondo. Poi un anno e mezzo fa mi sono ammalata ed è cambiato tutto”.

“La decisione presa in quello scambio di sguardi non l’ho mai rimpianta – spiegava – nei successivi dodici anni io ho divorziato, lei si è sposata, abbiamo vissuto tante cose insieme, ma una cosa non è mai cambiata: siamo rimaste le madri di Raphael. La parte facile l’ha fatta Raphael che ha un’intelligenza emotiva che noi neanche dopo una vita di analisi. La parte difficile l’hanno fatta gli altri. Parentado biologico diffidente, quando non ostile. Compagni giudicanti. Conoscenti morbosi. Mille spiegazioni. Silenzi di protezione”, continuava la Murgia.

