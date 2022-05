Francesco Maggi, chi è l’attore?/ Il suo alter-ego drag è Morgana Beckham

Francesco Maggi: la carriera di Morgana Beckham

Francesco Maggi è un attore e performer, noto anche per la sua carriera di Drag Queen con il nome d’arte di Morgana Beckham. Classe 1980, Maggi ha studiato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Pietro Sharoff e per sette anni alla scuola di Franco Miseria: “Sono figlio della tv anni ’80, dei grandi varietà, delle sigle, della Carrà, la Parisi, il Bagaglino. Questi varietà sfarzosi. Oltre alle grandi dive di Broadway… volevo diventare una sorta di Bob Fosse”, ha raccontato a Gay.it. E ha aggiunto: “Ho sempre ballato e cantato all’interno della mia stanza, che era il mio palco. Poi con lo studio ho aggiunto nozioni, insegnamenti, che mi sono serviti per arricchirmi. Mai smettere di studiare, di allenarsi”. I quattro spettacoli teatrali che hanno segnato la sua vita sono: “I Sette Re di Roma” di Gigi Proietti, “Il sogno di una notte di mezza estate” di Tato Russo, i musical“Cats” e “Wicked” visti a Londra.

Francesco Maggi: il rapporto con Ferzan Ozpetek

Negli ultimi anni Francesco Maggi ha lavorato con il regista turco Ferzan Ozpetek nel film “La Dea Fortuna” e nello spettacolo teatrale “Mine Vaganti”: nel primo indossa gli abiti di una drag, nel secondo recita quasi sempre in abiti maschili. “Sul set Ferzan mi ha dato disponibilità, piena libertà anche nelle improvvisazioni, ma a teatro è stata un’altra cosa. Ha tolto orpelli, maschere, ha tolto 16 anni di Morgana, il mio alter-ego drag, per ridarmi Francesco. Erano 10 anni che non lavoravo in borghese a teatro”, ha detto l’attore a Gay.it. Il suo alter-ego drag, Morgana Beckham, è personaggio che è nato un po’ per gioco e per provocazione negli anni “di militanza” al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli di Roma. Recentemente Francesco Maggi è apparso anche nella serie tv “Le fate ignoranti”, sempre di Ozpetek, con Luca Argentero ed Eduardo Scarpetta.

