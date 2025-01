Francesco Merola e il matrimonio da cinquecento invitati con Marianna Mercurio

Francesco Merola e Marianna Mercurio sono marito e moglie da circa due anni e mezzo, dopo un lungo fidanzamento che ha rinsaldato gradualmente il loro rapporto. Lui, figlio d’arte del re della sceneggiata napoletana, Mario Merola, lei brillante attrice di cinema e tv, si sono sposati a Portici qualche anno fa, dando vita ad una celebrazione ed una festa con oltre cinquecento amici e parenti. Fu un giornata straordinaria per Francesco e sua moglie Marianna, che come dicevamo condividono molto del loro passato e delle loro radici.

Francesco Merola, chi è figlio di Mario Merola/ "Lavoro, famiglia e onestà: ecco come mi ha cresciuto papà"

“Sono cresciuta nei vicoli di Napoli, mio padre era malato di Mario Merola. Quando mi chiamò Nino D’Angelo per una parte con lui dissi subito sì. A Napoli è considerato come il figlio di un re”, raccontò qualche tempo fa la Mercurio in una intervista a Vieni da Me, nel salotto di Caterina Balivo.

Marianna Mercurio, la moglie di Francesco Merola: dedica speciale per la sua dolce metà

Dal padre Mario Merola, Francesco ha ereditato lo stesso cuore d’oro, la stessa generosità e la medesima empatia. Parola di sua moglie Marianna Mercurio, che spende parole al miele per il compagno della sua vita. “Lo dico non perché stiamo insieme ma Francesco è una persona tutta cuore. Con lui si ride tanto, sono serena, perché è un uomo meraviglioso”, dice ancora sua moglie senza termini.

Marianna Mercurio: “Mi manca avere dei figli, ne vorrei 4”/ Il marito Francesco Merola: “L’ho conquistata…”

Oggi, dopo oltre due anni di matrimonio, prosegue tutto per il meglio tra Marianna e Francesco, anche se la coppia, benché sia molto espansiva, sembra non voler condividere troppi aspetti della propria vita privata e sentimentale. Una scelta legittima e tutto sommato anche comprensibile.