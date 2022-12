Francesco Merola: “Mio padre Mario comprò una pistola giocattolo”/ “La usò per…”

Francesco Merola è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre 2022. Il figlio d’arte ha ricordato in primis la figura del padre, Mario Merola, il “Re della sceneggiata”: “A papà piaceva mangiare, giocare e il popolo. Lui preferiva andare a cantare e non restare a casa, tranne che alla vigilia e a Natale, momenti sacri per restare con la famiglia. Lui non mi ha mai fatto mancare nulla, auguro a tutti di avere un genitore così. Era un uomo generoso”.

MARIANNA MERCURIO, CHI È LA MOGLIE DI FRANCESCO MEROLA/ "Uomo molto semplice"

FRANCESCO MEROLA: “MIO PADRE MARIO VOLEVA SPOSARE SUBITO MIA MAMMA, MA LEI GLI CHIESE PRIMA DI SISTEMARSI”

Mario Merola, ha raccontato il figlio, Francesco Merola, “è stato fidanzato 14 anni con mia madre Rosa, che aveva dei genitori severi. Lei gli chiedeva di sistemarsi, prima di chiederla in sposa. Allora, mio padre, per portarla subito via da casa, si comprò una pistola giocattolo di legno e gli disse di scappare con lui. Lei rifiutò: ‘Vai a lavorare, portami i soldini e portami all’altare vergine’. La prima cosa che mio padre fece con i primi soldi guadagnati fu andare sotto casa di mia mamma e chiederle di sposarlo. Così ebbe inizio il loro matrimonio”.

LEGGI ANCHE:

MARIO MEROLA, PAPÀ DI FRANCESCO MEROLA/ Figlio: "Era uno scaricatore al porto, poi…"Francesco Merola duetta con Gigi D'Alessio/ Da Napoli l'omaggio a Mario Merola

© RIPRODUZIONE RISERVATA