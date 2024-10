Marianna Mercurio a La Volta Buona: “Il mio ruolo in Parthenope? Provata dal punto di vista psicologico…”

Il salotto de La Volta Buona ha oggi accolto una delle attrici più stimate del panorama cinematografico, cuore e pathos partenopei che animano tutti i suoi personaggi così come il suo ultimo ruolo nel nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope. Stiamo parlando di Marianna Mercurio che è partita proprio dalle parole al miele per il regista: “Io amo Paolo Sorrentino, adoro le persone molto competenti; lui è una persona che quando ha vissuto il dolore più grande, la perdita dei genitori, ha messo tutto se stesso nel cinema. In Parthenope c’è molto di lui, e non lo dico solo da attrice ma anche da fan; parla dell’essere umano che, con il passare degli anni, si ritrova a fare delle riflessioni sulla vita…”.

A proposito del suo ruolo in Parthenope, nuovo film di Paolo Sorrentino, Marianna Mercurio ha rivelato: “Io non posso dire chi sono perchè lui ci tiene che la mia scena non venga spoilerata; quando l’ho girata sono stata chiusa 4 giorni in albergo, ne sono uscita provata dal punto di vista psicologico”. L’attrice – sempre a La Volta Buona – ha aggiunto: “Dovevo acquisire una freddezza che non mi appartiene nella vita, ma mi ha entusiasmato molto…”.

Con piacevole sorpresa, Marianna Mercurio è stata raggiunta nel salotto di Caterina Balivo dal marito Francesco Merola; esponente della canzone neomelodica ma soprattutto figlio del ‘re di Napoli’, il grande e compianto Mario Merola. L’artista è partito proprio dall’amore per sua moglie; incalzato da Caterina Balivo ha infatti raccontato: “Com’è l’ho conquistata? Tra una serenata, una canzone, sono riuscito a farla innamorare”.

Ha poi ripreso la parola Marianna Mercurio che, con il marito Francesco Merola, ha rivelato di voler allargare ulteriormente la famiglia con l’arrivo dei figli: “Adoro la nostra famiglia perchè mi piace la serenità, avere i nostri spazi; abbiamo comunque entrambi una famiglia numerosa con tanti nipoti. Se avremo anche noi figli, ne vorrei almeno 4; a questo però ci deve pensare il Signore… Questa cosa a me manca tanto, quando ero giovane pensavo che poi mi sarei fatta una famiglia; pensavo sarebbe stato più semplice, ma ho comunque avuto come dono l’amore di Francesco”.

