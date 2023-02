Francesco Montanari, ex marito Andrea Delogu/ “Siamo cresciuti in modo diverso”

Francesco Montanari: l’attore è l’ex marito di Andrea Delogu

L’attore Francesco Montanari, celebre per il ruolo del Libanese nella serie tv “Romanzo criminale”, è l’ex marito di Andrea Delogu. I due si sono sposati nel 2016. “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito… Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”, ha raccontato la conduttrice al settimanale “F”.

Col passare del tempo si sono scoperti diversi: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse”, ha ammesso la Delogu.

Francesco Montanari: la fidanzata Federica Sorino

Archiviato il matrimonio con Andrea Delogu, Francesco Montanari ha iniziato una relazione con Federica Sorino, psicologa, conosciuta grazie ad amici comuni: “Abbiamo intenzione di costruire un nostro nucleo famigliare. Anche se famiglia lo siamo già, io e lei”, ha confessato l’attore a Vanity Fair. Parlando della fine del suo matrimonio con Andrea Delogu, Montanari ha detto: “In amore c’è una fase di avvicinamento in cui si progetta la vita insieme all’altro, nonostante le difficoltà che possono capitare. Quando poi si subisce un trauma forte, inizia un percorso di dolore, che segna un progressivo allontanamento. A un certo punto si comincia a vagliare la possibilità di un’esistenza senza l’altro e lì si è chiamati a decidere. Io il dolore l’ho sempre attraversato fino in fondo, per questo, quando mi sono lasciato, non ho mai avuto strascichi”.

