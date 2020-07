FRANCESCO MONTANARI/ L’amore per Andrea Delogu e…Vasco Rossi (La Tempesta Perfetta)

Sono trascorsi ormai tre anni dal Modena Park, il concerto evento di Vasco Rossi entrato nella storia. Ed è venuto il momento di rivivere quella serata da record da un punto di vista privilegiato: non solo quello di Vasco, ma anche da quello di alcuni fan eccellenti come Francesco Montanari. L’attore di tv e teatro, reso celebre al grande pubblico dalla serie Romanzo Criminale e sui teleschermi nelle scorse settimane con il secondo capitolo de Il Cacciatore, racconterà a La Tempesta Perfetta su Rai Uno le emozioni provate prima, durante e dopo quel Modena Park che per ogni fan del rocker di Zocca ha rappresentato l’apice di una passione, l’Everest insuperabile – e per questo motivo irripetibile – di un grande amore chiamato Vasco Rossi. E chissà che a raccontare il suo punto di vista, oltre a Francesco Montanari, non faccia capolino anche la moglie Andrea Delogu.

FRANCESCO MONTANARI E ANDREA DELOGU

Francesco Montanari e Andrea Delogu hanno dato vita ad un siparietto simpatico su Instagram pochi giorni fa in occasione del loro anniversario. La conduttrice è stata molto prolifica in termini di dedica: “Il nostro anniversario è oggi e non sapendo come dirti che sei la mia scelta migliore ho deciso di fare una compilation di motivazioni sensate: 1 amore ti è andata bene, anche se a volte ti infastidisci dei miei sbrocchi di gelosia on line o sui giornali pensa che nel mondo c’è Rihanna che ha fatto di peggio per un “ciao”. 2 ti canterei mille milioni di volte quella canzone che nella sua leggerezza è una promessa fra due adolescenti, il momento in cui l’amore sembra tutto e totalitario un po’ come lo vedo ogni mattina tra noi. 3 sei bono da matti e non nascondo che ti ho notato prima per la tua “maschiezza” e non per i tuoi discorsi profondi è ora che tu lo sappia. E nell’ultima foto siamo cucciolosi, c’eravamo appena sposati e abbiamo trovato questi scatti stupendi su Vanity e vedendoli ho pensato “ammazza che colpaccio che ho fatto” e subito dopo “quel costume mi sta un amore”. Ti amo babe e lo sai“. Molto più conciso Montanari: “Auguri amore, che mi fai scoprire le meraviglie del mondo a partire dalla nostra Spilla (la cagnolina, ndr)”. Poche parole subito notate da Andrea Delogue: “Amore ti sei sprecato ehhhhh? Ti perdono perché sei sul set!!!“.



