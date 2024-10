Andrea Delogu ha dovuto fare i conti con uno dei periodi più difficili e delicati della sua vita qualche anno fa, quando il suo matrimonio con Francesco Montanari è giunto al capolinea. Come più volte lei stessa ha dichiarato in quella storia ci aveva creduto davvero e ne è uscita devastata dopo l’addio. Sentiva di aver fallito, non sapeva cosa sarebbe successo nel suo futuro, in preda alla paura e alle incertezze che provava in quel momento ha dovuto capire chi fosse. In una recente intervista concessa al settimanale Di Più ha ribadito che dopo la rottura con l’ex marito non riusciva a vedere la luce, si sentiva persa e per giorni interi è rimasta a fissare il soffitto cercando di capire cosa le piacesse.

Dopo giorni pieni di sofferenza per la fine del suo matrimonio Andrea Delogu si guardò allo specchio e si rese conto che doveva cambiare, ha poi aggiunto: “Ho capito quanto valessi e ho ricominciato da me.” Per riprendere in mano la sua vita si è rivolta ad uno psicoterapeuta, a detta sua grazie al percorso di accettazione intrapreso oggi si sente più sexy di quando ero più giovane. Da qualche anno la splendida conduttrice ha ritrovato l’amore ed è al settimo cielo. Il suo fidanzato è un affascinante modello, Luigi Bruno, più giovane di lei di 17 anni. A causa della loro differenza d’età all’inizio la loro relazione è stata molto chiacchierata, col tempo però è riuscita a fregarsene del pensiero degli altri ed è molto serena.

Andrea Delogu, l’amore con Luigi Bruno e il nuovo programma in tv

La storia d’amore tra la nota conduttrice e il fidanzato è nata alla fine del 2021, si sono conosciuti sui social e dopo qualche mese di frequentazione hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, da quel momento non si sono più separati. Intervistata dal settiminale Di Più Andrea Delogu ha rivelato che qualche tempo fa il suo rapporto con Luigi Bruno ha affrontato un momento di crisi, sono riusciti però a lasciarselo alle spalle e sono più complici e innamorati che mai. Nonostante sia molto felice ha svelato che continua sempre a provare un po’ di paura, quella di tornare in quel buco nero in cui non capiva più chi fosse, però sta continuando a lavoraci su.

Anche dal punto di vista professionale è un momento molto sereno e felice per Andrea Delogu, martedì 22 ottobre approderà su Rai 2 con la conduzione del suo nuovo programma ‘La porta magica’, incentrato sul coraggio di cambiare la propria vita. Lei ci ha tenuto a precisare che crede molto in questo programma, soprattutto perché la riguarda da vicio.