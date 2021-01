Francesco Montanari, marito Andrea Delogu/ “Per lei non è stato colpo di fulmine…”

Francesco Montanari è il marito di Andrea Delogu: dal primo incontro al grande amore fino al matrimonio celebrato nel 2016. Ma come si sono conosciuti l’attore di Romanzo Criminale e la bravissima conduttrice radio-televisiva? A raccontare come sono andate le cose ci ha pensato proprio l’attore durante una lunga chiacchierata con Caterina Balivo: “l’ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca. Io scordinatissimo, impacciato, ma pur di stare con lei…”. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’attore che, seppur non corrisposto inizialmente, è riuscito a conquistare il cuore della Delogu anche con un piccolo escamotage. Durante il primo incontro Montanari le ha soffiato via il telefono per inviarsi una chiamata in modo da avere il suo numero. Da allora i due sono indivisibili come scrive anche la Delogu su Instagram: “nei ricordi del telefono oggi mi appare questa foto di 7 anni fa. Non stavamo ancora insieme ma forse un po’ ci stavamo innamorando. Vabbè cazzate, ero cotta fracica di te ma volevo fare la superiore tenendo duro e ha funzionato. Io ti Panino al formaggio”.

Francesco Montanari: “Recitare vuol dire distruggere i filtri”

Francesco Montanari è uno degli attori più bravi e richiesti del panorama cinematografico italiano. Dopo il grande successo con “Romanzo Criminale”, la carriera di Montanari ha letteralmente spiccato il volo ed oggi l’attore si divide fra cinema, serie tv e teatro. Proprio in teatro poco prima del lockdown ha portato in scena lo spettacolo “Il giocattolaio” con la moglie Andrea Delogu. Intervistato da IoDonna.it parlando proprio dello spettacolo ha precisato: “il giocattolaio è un thriller seduttivo, è la storia di un uomo e di una donna che si piacciono, nonostante il lato dark di entrambi. Le prime quattro serate sono andate benissimo, ma non farei confronti”. Impossibile non parlare della condivisione del palcoscenico con la moglie Andrea Delogu: “non è un’attrice, fa la presentatrice in tv e in radio. Ha seguito un corso di recitazione anni fa, ma non aveva avuto l’occasione di provare. Avevo timore della fase di preparazione, dell’imparare a mettersi al servizio del personaggio, a lasciare tutte le sovrastrutture e mettersi a nudo. Recitare vuol dire distruggere i filtri e mettere in scena la propria vulnerabilità. È un percorso profondo e doloroso ma Andrea ce l’ha fatta, è stata brava”.



