Francesco Monte canta per Amanda Lear/ “Lei è una donna molto tagliente ma…”

Sorpresa per Amanda Lear a Canzone Segreta. La cantante, modella e attrice mai si sarebbe aspettata di trovare sul palco di Rai 1 un parterre maschile di pregio pronto ad esibirsi nelle sue canzoni. “Omaggeremo Amanda Lear con uno dei suoi più grandi successi: Coctail d’amore.” annuncia infatti Francesco Monte. L’ex gieffino, che ha fatto di recente il suo esordio nel mondo della musica, è salito sul palco insieme a Mario Ermito e Sergio Muniz per fare una sorpresa alla Lear. Proprio di lei, Francesco ha poi dichiarato: “Lei è una persona molto ironica e sarcastica, talvolta anche tagliente.” Anche Ermito non ha negato un commento sulla Lear: “Amanda ha rappresentato e ancora oggi rappresenta la diva per eccellenza”, così come Muniz che ha poi aggiunto “La prima volta che l’ho vista è stato in televisione e quando l’ho vista ho detto ‘Wow’. Lei è stata un esempio positivo per l’emancipazione della donna”. Le parole di stima per la cantante non sono finite qui: “Aveva questa bellissima energia e ricordo che quando la guardavo in televisione rimanevo incantato.” ha ammesso ancora Mario Ermito. I tre si sono poi esibiti insieme su due dei suoi tormentoni, conquistando i complimenti della diretta interessata: “Siete stati bravi!”

