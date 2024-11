Teresanna Pugliese e Francesco Monte: il travagliato percorso a Uomini e Donne

Teresanna Pugliese è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Il suo percorso nel dating show di Canale 5 risale al 2009, quando si presenta per corteggiare il tronista Samuel Nardi che però non la sceglie. L’anno successivo Maria De Filippi la sceglie come tronista ed è qui che incontra per la prima volta Francesco Monte. Il pubblico si affeziona molto alla loro storia ma Teresanna sceglie il suo rivale, Antonio Passatelli, e con lui inizia una storia d’amore che finirà nel 2012.

Intanto Francesco Monte diventa il nuovo tronista e lì, con un colpo di scena, Teresanna Pugliese si presenza per lui a Uomini e Donne, col desiderio di corteggiarlo. Nonostante il risentimento per la prima scelta della donna, il sentimento di Francesco Monte è tale da portarlo a scegliere proprio lei nello studio di Uomini e Donne.

Teresanna e Francesco iniziano così la loro storia d’amore fuori da Uomini e Donne che, tuttavia, finisce poco dopo. Ospite di Maria De Filippi nel 2020, Teresanna svelerà che tra le motivazioni della rottura c’è stato un tradimento da parte di Francesco appena dopo la scelta con una ragazza della quale si era anche parlato all’interno del programma. Dal momento dell’addio, i due non si sono mai più visti.

Ad oggi le loro vite sono lontane e molto diverse: Teresanna è sposata con Giovanni Gentile, dal quale ha avuto due figli, Francesco e Giole. Francesco Monte ha intrapreso la carriera musicale ed è oggi conosciuto, soprattutto in Spagna, con il nome d’arte di Kinari. Al momento risulta essere single.

