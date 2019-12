Francesco Monte/ Da Cecilia Rodriguez a Isabella De Candia: due amori “a contrasto”

Francesco Monte e il ricordo di Cecilia Rodriguez

È un periodo d’oro e ricco di novità per Francesco Monte. La partecipazione a Tale e Quale show ha dato nuova linfa vitale all’ex gieffino, mostrando qualità finora rimaste ignote. Il ragazzo che fino a qualche anno fa era per molti “l’ex tronista” oppure “il fidanzato di Cecilia Rodriguez” oggi addirittura un candidato al prossimo festival di Sanremo. E se la sua nota ex Cecilia ha ritrovato l’amore e pensa anche a convolare a nozze con Ignazio Moser (l’uomo per il quale l’ha lasciato), Francesco in questi anni ha avuto più di una storia. Prima di conoscere la sua attuale fidanzata, Isabella De Candia, Monte ha conosciuto Giulia Salemi. Quasi per uno strano scherzo del destino, i due si sono avvicinati nella Casa del Grande Fratello, ma è fuori che è nata la loro storia d’amore, poi finita dopo qualche mese.

Francesco Monte, lo sfogo su Giulia Salemi

“Non c’è stato nessun tradimento” ha voluto chiarire di recente Francesco Monte sulla rottura con Giulia Salemi. A Verissimo ha poi ammesso “ogni volta che si parla della fine delle mie storie tutti dicono che ho messo le corna, anche quando sono io a subirle… Con Giulia stavo bene, ma è mancata la spinta in più per andare avanti e ho preferito chiudere lì la storia”. Qualcuno ha creduto che la causa fosse ancora Cecilia Rodriguez e la possibilità che Francesco fosse ancora innamorato di lei ma a smentire questa possibilità ci ha pensato Isabella De Candia. La sua nuova fidanzata è una modella che non ama stare sotto i riflettori, qualità che Francesco apprezza in modo particolare. “Nelle mie precedenti relazioni erano le mie ex fidanzate a postare i nostri momenti e le nostre foto sui social, con lei invece dato che lei non lo fa, ho ritrovato il voler tenere delle cose private per me”, ha spiegato.

Francesco Monte e Isabella De Candia: amore a gonfie vele!

Quella con Isabella De Candia è infatti una storia che ha ormai solide basi: “Stiamo insieme da quasi sei mesi” ha raccontato Francesco Monte. “Quello che mi ha conquistato di lei è l’estrema normalità. Siamo entrambi pugliesi: io di Taranto, lei di Molfetta, rispettiamo il proverbio “Mogli e buoi dei paesi tuoi”… Comunque, anche se entrambi lavoriamo nello spettacolo, siamo due persone molto semplici ed è questo che fa funzionare la nostra storia”. Ed è proprio questo, a quanto pare, il segreto della loro storia d’amore. Potrebbe essere proprio Isabella la donna della sua vita, quella che anni fa Monte credeva fosse Cecilia Rodriguesz.



