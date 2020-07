Francesco Nozzolino/ Dopo Ciao Darwin pronto per la casa del Gf Vip?

Francesco Nozzolino è diventato un personaggio pubblico fin dalla sua partecipazione a Ciao Darwin 7. L’ex concorrente si è fatto notare per la sua simpatia e voracità ed è riuscito a farsi voler bene anche negli altri interventi tv, da Avanti un altro fino ai salotti di Barbara d’Urso. L’ironia non gli manca nemmeno sui social, dove condivide con i fan diversi scatti, alcuni con diverse parrucche, altre mentre ride senza sosta. “Vi è mai capitato di sentirvi così leggeri e liberi come farfalle?“, scrive in uno degli ultimi post, “Ok, nel mio caso una farfalla che ha ingoiato un elefante, ma tante volte mi sento proprio così, libero e spensierato”. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Nozzolino. Oggi, sabato 11 luglio 2020, potremo rivederlo a Ciao Darwin 7 in occasione della replica della puntata finale. Una buona occasione per rivedere il momento della sua premiazione: in base alla sua simpatia, Francesco ha ottenuto uno dei premi dei Ciao Darwin Awards. Al netto di due nomination, l’ex concorrente ha ritirato la statuetta grazie alla sezione Miglior Performance, mentre non è riuscito a replicare il successo per la categoria Concorrente dell’anno.

Francesco Nozzolino, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5?

Francesco Nozzolino deciderà di entrare nella Casa del GF Vip 5? Secondo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che l’ex concorrente di Ciao Darwin 7 potrebbe essere uno dei papali a varcare la soglia rossa in occasione della quinta edizione del reality. Non c’è ancora nulla di certo, ma non possiamo nemmeno escludere la sua partecipazione. Certo non sarà una celebrities vecchio stampo, ma si è fatto conoscere dal pubblico televisivo e persino apprezzare. Oltre a promozioni a locali e ristoranti, Nozzolino si dedica anche ad eventi che lo riguardano in prima persona. Il prossimo 16 luglio sarà infatti a Campomarino, in provincia di Campobasso, per incontrare gli ammiratori. Grazie alle Stories di Instagram invece ci informa che il prossimo lunedì verrà pubblicata la sua collaborazione con l’art director Mister Crisci, ovvero Giuseppe Crisci. Che cosa avranno in mente? Sulla scia di una famosa scena di Gomorra – La serie, possiamo solo intuire che fra i due ci sarà l’occasione di fare “Pesce e pesce“. Chissà cosa vorrà dire?

Foto, “Liberi come farfalle”





© RIPRODUZIONE RISERVATA