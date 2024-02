Chi è Francesco Saverio Nozzolino di Ciao Darwin 9?/ XXXL di Avanti un altro: età, social e fidanzato

Francesco Saverio Nozzolino, chi è il concorrente di Ciao Darwin 9? Età, social e fidanzato di XXXL di Ciao Darwin

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono pronti a salutare il pubblico di Ciao Darwin 9 Giovanni 8.0 con l’ultima puntata che andrà in onda stasera, 23 febbraio 2024 e che vedrà sfidarsi da una parte i migliori concorrenti di Ciao Darwin 9 Giovanni 8.0 e dall’altra i migliori concorrenti delle precedenti otto edizioni in Ciao Darwin Story. E di quest’ultima squadra fa parte il simpaticissimo Francesco Saverio Nozzolino, chi è? Il giovane è ormai un vero e proprio volto noto non solo dei social ma anche della tv dopo la sua partecipazioni esilarante alla 7^ edizione dello show.

Francesco Saverio Nozzolino è nato a Sarno, in provincia di Salerno, il 3 gennaio del 1990, e dunque ha 34 anni. Molto attivo sui social si è fatto conoscere al pubblico televisivo partecipando alla settima edizione di Ciao Darwin nella squadra dei Bucatini, in sfida con quella degli Integratori. In quell’occasione si è fatto notare per la sua spigliatezza e per le battute a doppio senso. Grazie alla sua simpatia, Paolo Bonolis lo ha voluto con se anche in un altro suo programma, Avanti un altro per fare parte del cosiddetto ‘minimondo’ nel ruolo di XXXL. Per quanto riguarda, invece, la vita privata non si sa se Francesco Saverio Nozzolino di Ciao Darwin ha un fidanzato.

Francesco Saverio Nozzolino? “Mi rifugiavo nel cibo per la morte di mia mamma”

Nonostante la sua esuberanza e simpatia nella vita di Francesco Saverio di Ciao Darwin 9 c’è un grandissimo dolore. Lui stesso in una recente intervista concessa a NuovoTv ha rivelato di aver dei sensi colpi per la prematura morte della mamma: “Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto ad una sua chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la morte. Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore.”

Nozzolino, concorrente di Ciao Darwin 9 in questi anni ha partecipato ad alcune puntate di Pomeriggio 5 e Domenica Live, all’epoca condotti da Barbara D’urso. Ed in quell’occasione ha rivelato di avere un difficile rapporto con padre Edoardo: “Mio papà non accetta la mia omosessualità e fa finta di non capire.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA