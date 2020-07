Francesco Nozzolino, “Pesce e pesce po po po” è la nuova hit/ Video: tra Gomorra e…

Si chiama ‘Pesce e pesce po po po‘ la nuova canzone di Francesco Nozzolino, star del web e protagonista del Minimondo di Avanti un altro! Si tratta di un brano ancora una volta in pieno ‘stile Nozzolino’, una canzone divertente, ironica, fuori dagli schemi, nata sicuramente per far sorridere. Il titolo richiama una delle scene cult della serie TV Gomorra, in cui viene proprio citata la frase che fa da titolo alla canzone. Nozzolino ha indossato uno degli ormai noti completini e ha scelto proprio Napoli per girare il videoclip della sua nuova canzone, tutta estiva, tra teneri sirenetti e immagini ittiche. Un video che in poche ore ha fatto il giro del web, diventando già virale.

Pesce e pesce po po po, il video della nuova canzone di Francesco Nozzolino

Il video di ‘Pesce e pesce po po po‘, nuova canzone di Francesco Nozzolino, vede la partecipazione straordinaria di Enzo Bambolina, Luana D’Esposito, Giulia Giannini, Sara Finizio. Per quanto riguarda la produzione musicale, mix e mastering sono di A2A produzioni; quella video della De Francesco Film con la regia di Alessio De Francesco, assistente di produzione Giulia Avvocata Coppola, produzione esecutiva di Alessandro Annunziata, costumi di Leonardo Valentini. D’altronde non è la prima canzone di Francesco Nozzolino che diventa virale. “Mi piace la zucchina” è il titolo del tormentone trash che lo ha reso famoso qualche anno fa. “Mi piace la zucchina, lei è la mia benzina. E non mi importa se tu sei con me. Mi piace di mattina, mi sento birichina. E’ proprio lei la dieta adatta a me-e” questa una parte del brano, ormai famosissimo sul web.





© RIPRODUZIONE RISERVATA