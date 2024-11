Francesco Nutini, chi è il comico della scuderia Gerry Scotti

Il 26enne Francesco Nutini con la sua comicità irriverente ha stupito ancora una volta tutti a Tu si que vales 2024, raccogliendo applausi e divertimento e anche sui social è riuscito a raccogliere il calore del pubblico in queste settimane. Sui social tantissimi hanno mostrato calore nei confronti del finalista del programma di Canale Cinque, anche se il simpatico e giovane comico è partito leggermente indietro nelle gerarchie per l’ultimo atto della trasmissione Mediaset, Francesco Nutini ha trovato l’accesso alla finale dopo aver avuto la meglio nel duello in semifinale con Luigi Salafia.

Non si hanno molte informazioni private riguardo alla vita di Francesco Nutini, riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico in queste settimane a Tu si que vales 2024 dopo essere entrato nella scuderia di Gerry Scotti, che ha notato fin da subito il suo talento.