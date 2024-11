Vincitore Scuderia Scotti Tu sì que vales 2024: i finalisti

Grande attesa per la finalissima di Tu sì que vales 2024 che, questa sera, sarà trasmessa in diretta su canale 5. Oltre a decretare il vincitore assoluto del talent show condotto da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, decreterà anche il vincitore della Scuderia Scotti. I concorrenti dal discutibile talento non partecipano al circuito ufficiale ma entrano a far parte della Scuderia Scotti ottenendo un solo voto della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti e meno del 75% dei voti positivi dalla giuria popolare.

Giovannino, chi è la fidanzata dell'attore di Tu si que vales 2024?/ Il balletto con Sofia insospettisce

I migliori sei concorrenti scelti da Gerry Scotti sono stati il cantante Vincenzo Angarano; il cantante e attore Antonino Abbate; il sollevatore di pesi Luigi Salafia; il comico Francesco Nutini; l’atleta di arti marziali Giuseppe D’Eredità e il ballerino Domenico De Martino. Nel corso della semifinale, poi, hanno conquistato la finalissima Vincenzo Angarano, Francesco Nutini e Domenico De Martino.

Hakuna Matata, chi sono i finalisti di Tu si que vales 2024/ I ragazzi della Tanzania tra acrobazie e...

Vincitore Scuderia Scotti Tu sì que vales 2024: la simpatia di Domenico De Martino pronta a conquistare tutti

La simpatia è il talento migliore dei concorrenti della Scuderia Scotti che, nel corso della finalissima di Tu sì que vales 2024, non solo proveranno a strappare un sorriso al pubblico, ma anche a portare la vittoria a casa. Difficile fare un pronostico su chi sarà il vincitore, ma ad oggi, il favorito sembrerebbe essere il ballerino Domenico De Martino 56 anni e con una passione per il ballo, durante la semifinale, ha fatto cantare e ballare tutti sulle note de “La notte vola” di Lorella Cuccarini. Grande entusiasmo in studio per Domenico che ha anche regalato una capriola acrobatica.

Giovannino, chi è il disturbatore di Tu si que vales/ Attore e cabarettista, vanta diversi ruoli al cinema

Attenzione, tuttavia, anche alla simpatia di Vincenzo Angarano che ha fatto cantare pubblico e giuria con le canzoni dei cartoni animati. “Seguite la stella di Vincenzo”, le parole di Gerry che tifa per tutti e tre i suoi concorrenti. Infine, anche il 26enne Francesco Nutini con la sua comicità irriverente è pronto a stupire ancora una volta tutti.