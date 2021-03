Francesco Oppini abbraccia Zorzi al GF VIP/ “Ti ho fatto una promessa: ti sosterrò!”

Non sono ancora finite le sorprese per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. La finale ha riservato a colui che, per tanti, è il vincitore annunciato di questa edizione molti momenti emozionanti e uno su tutti: l’ingresso nella Casa di Francesco Oppini. “Per lui è stato amore a prima vista” ha dichiarato Zorzi qualche tempo fa, oggi è Oppini a dirsi fiero di lui: “Io ti ho promesso una cosa quando sono uscito quella sera a dicembre: che ti avrei seguito, ti avrei sostenuto e ho visto la tua crescita dal punto di vista personale, ed era la cosa a cui più tenevo. Sono riuscito a farti aver meno paura di certe cose…”, ha ammesso Francesco prima di abbracciarlo con forza. Tommaso Zorzi è in lacrime di fronte all’abbraccio tanto atteso con Francesco Oppini. La loro amicizia potrà continuare una volta finito il suo percorso al Grande Fratello Vip che, questa sera, potrebbe incoronare proprio Tommaso vincitore assoluto di questa edizione. Di certo per Oppini è lui ad aver vinto su tutti.

