Francesco Oppini attacca Dayane Mello/ “Ha pugnalato alle spalle Rosalinda, non è una vera amica!”

Ieri sera Francesco Oppini è stato ospite a “Live – Non è la d’Urso”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato la nuova coppia Rosalinda Cannavò – Andrea Zenga, ammettendo di avere qualche dubbio sull’attrice siciliana: “Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone nella casa. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga”. Il figlio di Alba Parietti ha aggiunto di non aver ancora capito dopo tre mesi nella casa e due fuori, “chi è veramente Adua o Rosalinda”. Secondo Giovanni Ciacci, presente in studio, il comportamento dell’attrice siciliana è tutta una strategia. Oppini ha parlato anche di Dayane Mello, che ha duramente criticato l’avvicinamento di Rosalinda e Zenga: “In ogni caso Dayane le ha dimostrato che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica di Rosalinda come abbiamo pensato, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Ok l’incoerenza, ma questo è oltre dai”.

Francesco Oppini critica Dayane Mello: “non è una vera amica”

Secondo Francesco Oppini, Dayane Mello è una vera e proprio stratega e manipolatrice. Tra i due concorrenti, non è mai corso buon sangue dentro la casa dopo che la modella aveva provato ad avvicinarsi al figlio della Parietti, venendo respinta. Nel salotto di Barbara D’Urso, Oppini ha detto che Dayane avrebbe finto di essere amica dell’attrice siciliana: “Purtroppo sono convinto che i baci tra lei e Rosalinda siano stati fatti soltanto per le telecamere. Rosalinda però ci ha davvero creduto nel loro rapporto, mettendoci tutta se stessa, ma non Dayane. Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalata alle spalle”. Sui social, alcuni utenti hanno criticato le parole di Oppini su Rosalinda Cannavò, difendendo l’attrice: “Stasera Oppini mi è scaduto! Rosalinda è l’unica che ha fatto un percorso difficile, giudicata da tutti ma sfido chiunque ad assumersi le proprie responsabilità col rischio di venire smer*ati! I finti o strateghi sono altri!” e “Rosalinda è “uscita”! Questa è quella vera. Non sta fingendo, nn ha fatto nessuna strategia. Nn cerchiamo il marcio dove non c’è!”.

“Dopo 5 mesi non ho ancora capito chi è Rosalinda”

