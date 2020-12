Francesco Oppini/ Tommaso Zorzi lo prega di non lasciarlo… cosa farà stasera?

Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Francesco Oppini è in crisi netta al Grande Fratello Vip 2020. Ormai da due settimane non pensa ad altro che alla sua voglia di andare via per raggiungere la sua Cristina, la donna con cui vuole condividere la sua vita appena sarà fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e la donna dalla quale vorrebbe un figlio. Tutte queste dichiarazioni sono arrivate proprio in queste ultime settimane convinto che presto avrebbe avuto modo di riabbracciarla ma ecco arrivare la notizia del prolungamento della durata del programma e la conseguente crisi: cosa farà? Da una parte Francesco Oppini vorrebbe lasciare la casa per la fidanzata Cristina mentre dall’altra vorrebbe rimanere per rispetto di tutti coloro che lavorano al programma e per il suo amico Tommaso Zorzi che ormai da giorni gli chiede, in lacrime, di rimanere perché non riesce a vedere un percorso nella casa senza di lui. La scelta ultima spetta proprio a Francesco Oppini che in questi giorni ha sentito il suo manager per capire cosa fare e cosa non fare. La decisione poi sarà la sua e forse proprio questa sera Alfonso Signorini interrogherà gli inquilini della casa su quello che sarà il loro percorso nella casa.

Il messaggio di Cristina arriverà nella casa del Grande Fratello Vip 2020?

In questi giorni Francesco Oppini è apparso davvero molto sofferente per via della sua intenzione di lasciare la casa soprattutto per via di Tommaso Zorzi. I due continuano a dormire insieme, a stare vicini e coccolarsi, nel bel mezzo di una serata finiscono col parlare e poi piangere all’improvviso e questo non fa altro che far impazzire i fan che continuano a seguirli e apprezzarli sperando che rimangano insieme in casa più a lungo possibile. Ma sarà davvero così? Sulla questione è intervenuta anche Cristina, la fidanzata di Francesco Oppini che alla fine ha rivelato sui social di non voler essere la causa del suo abbandono ma ha invitato il fidanzato a seguire il suo cuore, qualsiasi sia la sua decisione lei lo aspetterà. Il suo messaggio arrierà nella casa questa sera?



