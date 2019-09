Francesco Pannofino/ A Tale e Quale Show sarà decisivo il suo talento da doppiatore?

Francesco Pannofino, la svolta a Tale e Quale Show 2019…

Il pubblico italiano è già in prima fila per assistere al ritorno di Francesco Pannofino in tv o meglio al suo debutto nel contesto inedito di Tale e Quale Show 2019. Il doppiatore più amato dello Stivale sarà presente infatti come concorrente al fianco di molti volti noti dello spettacolo, ma non sarà l’unica occasione per lasciarsi cullare dal suo timbro profondo e rauco. Nella giornata di ieri, 12 settembre, Pannofino è ritornato nei cinema italiani con Angry Birds 2: Nemici amici per sempre. O meglio sarà uno dei doppiatori raccolti sotto la guida dei registi John Rice e Thurop Van Orman. Intanto i fan sono curiosi di sapere se l’attore ha deciso di togliersi la rinomata barba per affrontare la prima trasformazione nel talent musicale. A fine agosto si presenta infatti su Instagram del tutto senza barba, ma alcuni fan credono che la foto sia dell’anno scorso. Altri si limitano a paragonarlo a Giulio Golia de Le Iene oppure all’attore Carlo Verdone. Eppure Pannofino potrebbe davvero aver scelto di rasarsi: ad inizio settembre, in occasione dell’ultimo post condiviso, l’attore posa al fianco di Claudio Bonivento. In questo caso la ricrescita c’è tutta, ma la peluria non si avvicina nemmeno al noto pizzetto che ha sempre sfoggiato. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Pannofino.

Francesco Pannofino: prossimi mesi con diversi impegni

I prossimi mesi vedranno Francesco Pannofino al centro di diversi appuntamenti, da Tale e Quale Show 2019 al docufilm Io, Leonardo, in cui presta la sua voce come narratore. Un lavoro dedicato al genio di Leonardo Da Vinci e che sbarcherà sul grande schermo solo il prossimo 2 ottobre, quando ormai la sua avvenuta nel programma di Carlo Conti sarà già più che avviata. Al contrario di tanti altri concorrenti che vedremo quest’anno in studio, Pannofino ha scelto di non sfruttare i social per attirare consensi. Anzi non menziona affatto la sua partecipazione allo show, anche se tutto potrebbe cambiare dopo la prima puntata. Dopo tutto la sua popolarità lo precede, anche se ancora oggi sono tanti i fan che sperano più che altro in un suo ritorno in Boris, la serie tv italiana in cui ha recitato nei panni del regista Renè Ferretti. La quota simpatia quindi c’è tutta, ma sarà in grado di riuscire a sconfiggere i rivali in termini di canto? Di sicuro sì, visto che non è la prima volta che affronta una competizione di questo stampo. Otto anni fa lo abbiamo visto sotto la guida dello stesso Conti nel programma Lasciami cantare!, ancora una volta come concorrente.

Francesco Pannofino: la foto con Claudio Bonivento

Visualizza questo post su Instagram Claudio Bonivento…c’è chi dice no!! Un post condiviso da Francesco Pannofino (@fpannofino) in data: 2 Set 2019 alle ore 8:44 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA