Francesco Pannofino ed Enrica Pintore/ In tv con Piaggio “La storia di un’eccellenza”

Francesco Pannofino è stato ospite presso gli studi di Storie Italiane, per parlare della nuova fiction Rai in onda da questa sera dedicata al mito “Piaggio”, azienda che ha inventato la mitica “Vespa”. “Raccontiamo una bella storia di un’eccellenza italiana – le parole del noto attore e doppiatore – che ha avuto successo in tutto il mondo anche grazie al cinema perché non va dimenticato che il film “Vacanze italiane” aveva in primo piano nella locandina proprio la Vespa” In studio anche un’altra protagonista della fiction, l’attrice Enrica Pintore: “E’ stata una bella esperienza – racconta – non avevo mai guidato un motorino in vita mia, ero realmente impedita. E’ la storia di una storia d’amore fra Paola ed Enrico Piaggio, lei era una donna molto riservata ma partecipe della vita professionale del marito. Io e Francesco non abbiamo mai girato assieme”. A quel punto interviene Pannofino: “Si, lei racconta la parte bella della storia, io quella torbida. Volevo ricordare Umberto Marino che è il regista, vediamo proprio l’atmosfera di quell’Italia, del dopoguerra, una nazione che viveva nella speranza che purtroppo quest’oggi i giovani non hanno più”

FRANCESCO PANNOFINO ED ENRICA PINTORE, QUESTA SERA IN TV CON PIAGGIO

“Ma non è colpa dei giovani – ha proseguito – sono gli adulti. Comunque diamo l’appuntamento a questa sera su Rai Uno, in prima serata”. Nel film, oltre a Pannofino e alla Pintore, reciterà anche Alessio Boni, che sarà il protagonista della fiction interpretando appunto Ettore Piaggio. Tra l’altro Boni è reduce dal grande successo con un’altra serie tv, leggasi “La strada di casa”, che il pubblico ha seguito in massa con assiduità. Enrica Pintore, invece, è conosciuta in particolare per il suo ruolo di Clelia nella soap sempre della televisione pubblica “Il Paradiso delle signore”. Assieme a loro ci saranno anche Violante Placino e Bruno Torrisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA