Roberta Fiorentini, è morta ‘Itala’ della serie Boris/ La ‘coatta protetta’ più amata

È morta la grande attrice Roberta Fiorentini, famosa soprattutto per il ruolo di “Itala” nella serie culto “Boris” dove con un perfetto romanesco coatto e sopra le righe rappresentava quell’Italia sciatta legata a favoritismi e “protezioni”, un perfetto spot di critica sociale ma con un ruffianissimo e spettacolare uso dell’ironia. Se ne è andata così all’età di 71 anni per una malattia ancora sconosciuta (la famiglia si è stretta nella comprensibile riservatezza e non ha ancora divulgato le cause della morte): «Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia», è stata proprio la pagina Facebook di “Boris” a dare la terribile notizia della scomparsa di Roberta, amata da tutti in scena ma soprattutto ammirata nel corso della seria legata alle “disperate” vicende del regista Renè Ferretti (Francesco Pannofino). Roberta Fiorentini è stata figlia d’arte dell’attore Fiorentino Fiorentini e fin da piccola si è appassionata alla recitazione arrivando a calcare palcoscenici sia teatrali che al cinema molto importanti: oltre a proseguire l’arte nel nome del padre (ha fondato la Scuola di Teatro Popolare di Fiorentino Fiorentini) è nel 2007 che compie il salto di qualità sul grande pubblico con la serie tv “Boris”, entrando poi anche nel film omonimo uscito nel 2011. Tra le altre pellicole in cui ha recitato citiamo senza dubbio ‘SMS – Sotto mentite spoglie’ di Vincenzo Salemme, ‘Due vite per caso’ di Alessandro Aronadio, ‘Un matrimonio da favola’ di Carlo Vanzina.

ADDIO A “ITALA” DI BORIS: LE SCENE CULT

Attrice eclettica, molto legata alla tradizione popolare romanesca che ha poi trasposto in tutti i principali ruoli tenuti dalla grande Roberta: la Fiorentini in “Boris” la si ricorda soprattutto per i fitti scambi di battute con René e con gli altri della “produzione”, essendo lei per ruolo l’assistente alla regia e alla produzione della serie tv rappresentata nella trama di “Boris”. Coatta appunto, protetta da alte sfere politiche, non particolarmente interessata e “adatta” al lavoro, sono di culto alcune scene in cui invita il regista Ferretti a votare il “tal politico” perché magari un favorino poteva scapparci, oppure quella volta che scambiò il regista Paolo Sorrentino con il cantante Alan Sorrenti («ma sembri un ragazzino? Il segreto qual è? nun magni a carne…»). Spesso sbronza (sul set, ma per finta), il suo ruolo super coatto è rimasto nel cuore del pubblico che in queste ore si sta sperticando in lodi e condoglianze sul web ricordando le parti più divertenti della “assistente di produzione” più amata della tv.





© RIPRODUZIONE RISERVATA