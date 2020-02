Francesco Pannofino/ “Francesco Monte bravo ragazzo. La Littizzetto…” (Vieni da me)

Francesco Pannofino tra i numerosi ospiti dell’appuntamento odierno con Vieni da me: l’attore e doppiatore ha parlato dei colleghi del mondo dello spettacolo ed è stato a dir poco sincero. Il volto di Boris è partito dall’attrice Paola Minaccioni: «Siamo insieme a teatro, una bellissima avventura con Mine vaganti di Ferzan Ozpetek. E’ una lavoratrice instancabile». Poi una battuta su Luciana Littizzetto: «Feci Pinocchio con lei, io facevo il gatto e lei il grillo parlante. Ci siamo incontrati sul set. La adoro, è una donna intelligente con un senso dell’umorismo molto alto». Infine, su Francesco Monte, che ha avuto al suo fianco nella esperienza nel talent show Tale e quale: «E’ un bravo ragazzo: lui nasce da una storia particolare, moderna, è un sex symbol ma a Tale e quale show ha dimostrato di essere anche un bravo artista. E’ una persona piacevole da frequentare anche fuori dagli studi». Ricordiamo che Pannofino – voce di star come Denzel Washington, George Clooney e Kurt Russell – è attualmente protagonista a teatro con lo spettacolo Mine vaganti, diretto da Ferzan Ozpetek. Recentemente, invece, è stato protagonista al cinema ne “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, “A mano disarmata” di Claudio Bonivento e in “Nati 2 volte” di Pierluigi Di Lallo.

