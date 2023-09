Francesco Pannofino piange in diretta per il figlio Andrea/ “Sei un modello a cui ispirarmi”

Pannofino, la dedica in diretta del figlio Andrea: “Sei un buon esempio”

Francesco Pannofino, ospite ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto di La volta Buona, ha ricevuto una sorpresa in studio. Il figlio Andrea ha registrato per lui un video messaggio, andato in onda in diretta. Il ragazzo ha speso parole davvero molto belle per l’attore e per il nonno.

“Papà tra me e la Lazio ce pensi pure? Se posso dirti papà una cosa che non ti ho mai detto è che sono molto contento di aver preso il nome di nonno” esordisce Andrea: “So che è una tradizione che va avanti da tanto nella nostra famiglia, ma devo dire che questa volta io sono cascato proprio bene perchè il nonno, oltre ad essere un uomo esemplare era un padre esemplare. Non era di grande parole ma ti dava davvero il buon esempio, un uomo a cui mirare. Secondo me questa cosa l’hai presa da lui, anche essendo di poche parole riesci a darmi il buon esempio e sei un modello a cui ispirarmi. Non lo dico per dire, ma perchè lo penso. Grazie di tutto papà, ti voglio bene” conclude il figlio di Francesco Pannofino.

Francesco Pannofino si commuove dopo le parole del figlio: “Difficile mi dica queste cose in faccia”

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, l’attore si è commosso dopo la dolce dedica del figlio Andrea: “Qui mi commuovo perchè è difficile che mi dica queste cose in faccia, anche se ci vediamo tutti i giorni. E’ bravo, sono molto contento di lui, mi ritengo fortunato” afferma l’attore.

Francesco Pannofino svela alcuni episodi di quando il figlio era piccolo: “Poi ha le sue cose giovanili, però io lo lascio libero anche di sbagliare. Prima mi arrabbiavo, perchè quando era bambino non si svegliava la mattina per andare a scuola; allora già alle sette incominciavi con un inca*atura, non vedevo l’ora finisse sta scuola” afferma ridendo.

