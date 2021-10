Francesco Perillo chi è il fratello di Gianmaria Antinolfi/ “Un piccolo grande uomo”

Francesco Perillo è il fratello di Gianmaria Antinolfi, concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che sta facendo tanto discutere per i suoi tira e molla prima con Soleil Sorge e poi con Sophie Codegoni. L’imprenditore, ex di Belen Rodriguez, sta facendo tanto discutere all’interno della casa di Cinecittà dove presto potrebbe ricevere una bella sorpresa. Da chi? Dal fratello Francesco Perillo pronto a varcare la porta rossa dopo il videomessaggio dalla mamma. Ma chi è Francesco Perillo?

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: tra amore e strategia/ Il bacio gesto studiato da copione?

Francesco è il fratello più piccolo di Gianmaria. I due hanno un rapporto bellissimo, sono molto complici e la conferma arriva anche dai social dove Gianmaria in diverse occasioni ha espresso tutto il suo affetto per il fratellino. Un’occasione speciale è stata la laurea di Francesco che ha conseguito la laurea in odontoiatria.

Gianmaria Antinolfi innamorato di Sophie Codegoni/ Lei tentenna "chimica pazzesca ma..."

Gianmaria Antinolfi, la sorpresa del fratello Francesco Perillo al Grande Fratello Vip 2021

Un traguardo importantissimo per Francesco Perillo che il fratello Gianmaria Antinolfi ha voluto celebrare anche sui social condividendo uno scatto in compagnia del fratello con un messaggio bellissimo: “è incredibile quanto meraviglioso tu sia diventato e quanto fiero io possa essere di te. Un piccolo grande uomo con una forza ed una generosità d’animo pari solo alla sua intelligenza. Ed io sarò sempre qui per te, con l’amore di un fratello che è solo un po’ più grande e che semplicemente ha avuto più tempo per sbagliare”, ha scritto Gianmaria sotto la foto della laurea del fratello Francesco”. Su Francesco si conoscono al momento poche cose, ma quello che possiamo dirvi che è fratello di Gianmaria, ma non hanno lo stesso padre. Francesco, infatti, è figlio di Achille Perillo, noto dentista della città di Napoli, scomparso a 61 anni.

Sophie Codegoni ha un uomo fuori dal GF VIP? "Con Gianmaria sto bene ma sono confusa"/ C'entra Corona?

Non resta che scoprire cosa succederà quando Francesco Perillo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una bellissima sorpresa al fratellone Gianmaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA