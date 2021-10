Gianmaria Antinolfi innamorato di Sophie Codegoni/ Lei tentenna “chimica pazzesca ma…”

La puntata di venerdì scorso è stata molto tranquilla per Gianmaria Antinolfi al contrario della sua settimana piena di litigi con Sophie Codegoni che accusava il ragazzo di essere falso e Gianmaria aveva commentato: “Se lei pensa che io faccio di tutto per avere la clip, io sinceramente non ho nulla da dire a questa persona”.

Gianmaria e Sophie, infatti, durante la diretta sono apparsi molto distanti, ma nonostante questo Alfonso Signorini non ha ritenuto necessario approfondire la questione con i due diretti interessati e ha fatto bene, perché durante la notte i due ragazzi si sono magicamente riavvicinati e si sono lasciati andare l’uno tra le braccia dell’altra scambiandosi effusioni a letto.

La storia complicata tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi ha detto alla ragazza: “Guardami negli occhi, non pensare al resto. Prova a fidarti. Ogni volta che ci guardiamo negli occhi c’è qualcosa, io lo sento”. Il giorno dopo l’imprenditore partenopeo ha voluto raccontare l’accaduto ad Alex Belli e Aldo Montano ammetto di essere stato molto bene in compagnia della ragazza.

Questa sera sicuramente Alfonso Signorini vorrà fare ancora più chiarezza sulla storia tra i due ragazzi e tutto il pubblico da casa, che sembra amare molto Gianmaria Antinofli, riuscirà a capire qualcosa in più sui sentimenti tra lui e Sophie Codegoni che sembra avere le idee ancora confuse e confessandosi con Miriana Trevisan ha detto: “Io sono stata benissimo con lui, è stato super rispettoso, ci siamo divertiti, c’è una chimica pazzesca ma non ho delle risposte dentro di me”.

