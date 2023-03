Francesco Piccolo, chi è/ Lo scrittore di “La bella confusione” su Visconti e Fellini

Francesco Piccolo, chi è lo scrittore

Lo scrittore Francesco Piccolo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 13 marzo di Oggi è un altro giorno. Nel suo ultimo libro “La bella confusione”, sottotitolo “L’anno di Fellini e Visconti”, lo scrittore torna all’estate del 1962 in cui Claudia Cardinale recitava su due set, “contesa” tra i due registi: in Sicilia per “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, a Roma per “Otto 1/2” di Federico Fellini. “Sono andato a cercare di tutto, anche i documenti, anche i giornali scandalistici dell’epoca… Tutti volevano sapere che film avrebbero fatto, perché tutti sapevano della loro rivalità.

Sul set Visconti era un metronomo, era molto metodico, non voleva sentire una parola da nessuno della troupe, Fellini, invece, lavorava solo in mezzo al casino, invitava amici sul set, voleva che la troupe parlasse perché lì dentro sentiva la creatività”, ha raccontato Piccolo a Cinematografo. L’idea del libro è nata da una chiacchierata di Piccolo con Claudia Cardinale nel 2014, durante il festival di Sanremo.

Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega nel 2014

Nel libro “Io, Claudia – Tu, Claudia”, l’attrice Claudia Cardinale ha ricordato i diversi “modus operandi” dei due registi, con cui ha lavorato contemporaneamente: “Sul set di Visconti, il clima era quasi religioso: non si scherzava, non si rideva, non ci si lasciare mai andare, neanche durante le pause. Si viveva, per tutta la lavorazione, un clima quasi di clausura, ti chiudevi alle spalle tutto quel che riguardava il mondo esterno e vivevi solo il film e la sua realizzazione. Federico Fellini, al contrario, quando lavorava aveva bisogno della confusione, sceglieva di essere circondato dal massimo della volgarità e della “caciaroneria”. Federico Fellini si isolava all’interno del massimo del rumore e del disordine”. Francesco Piccolo, classe 1964, ha firmato sceneggiature per Nanni Moretti, Paolo Virzì e Francesca Archibugi. Ha anche sceneggiato la serie tv “L’amica geniale”, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Nel 2014 ha vinto il Premio Strega con il libro “Il desiderio di essere come tutti”.

