Francesco Pio e Nicolas Cozza, figli Manila Nazzaro/ “Penso sempre a loro”

Si commuove Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini, nel corso della 24esima diretta, le mostra in led una foto insieme ai suoi due figli, Francesco Pio e Nicolas Cozza. I bambini, avuti dal suo ex Francesco Cozza, d’altronde le mancano terribilmente, essendo tre ormai i mesi che li vedono separati. È per questo che al vedere la loro immagine Manila non trattiene le lacrime, ammettendo di pensare costantemente a loro. Pochi istanti dopo, Manila ha l’occasione di rivedere sua madre Teresa e di scambiare con lei qualche parola proprio sui suoi ragazzi. “Stanno bene, il nonno ogni tanto li deve riprendere ma con i rimproveri del nonno Francesco Pio sta migliorando a scuola”, ha fatto sapere mamma Teresa. “Devi dare un bacio grandissimo ai miei figli e devi dire loro che io li penso sempre.” ha allora replicato Manila, chiedendo dunque a sua madre di ricordare loro che la loro mamma è sempre al loro fianco, nonostante la lontananza fisica.

