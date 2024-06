Matilde Brandi, sorpresa di Manila Nazzaro all’Isola/ Abito da damigella e bouquet: “Ora il tuo matrimonio”

Matilde Brandi ha ricevuto la sorpresa dell’amica Manila Nazzaro all’Isola dei Famosi. La showgirl si è sposata soltanto qualche settimana fa e la naufraga ha dovuto rinunciare ad esserci, sebbene sarebbe dovuta essere una delle damigelle. È per questo motivo che la sposa ha deciso di coinvolgerla con un regalo. In Honduras infatti le ha fatto recapitare la stampa di una foto di lei con le altre damigelle e il suo fotomontaggio. Nella scatola, inoltre, c’era anche l’abito lilla che avrebbe dovuto indossare.

Alla visione dei doni, la naufraga si è commossa. “Manila era stupenda il giorno del matrimonio. Lei ha capito subito che persona sono, tant’è che mi ha anche trovato l’uomo giusto. Anche se ha un po’ esitato per presentarmelo. È l’amica che c’è sempre, anche quando deve rimproverarmi”, ha raccontato. L’apertura della scatola è stata però soltanto una parte della sorpresa, dato che Manila Nazzaro in carne e ossa è sbarcata sull’isola per abbracciare Matilde Brandi.

Il lancio del bouquet e il prossimo matrimonio di Matilde Branti

Matilde Brandi e Manila Nazzaro si sono abbracciate. “Non sei sola, fuori ti abbiamo sostenute tutte. Sai quanto sei forte, devi essere solo felice di dove sei arrivata. Sei una guerriera. Ho cambiato la traiettoria del viaggio di nozze per venire all’Isola dei Famosi. Ti aspettiamo tutti fuori”, ha scherzato la novella sposa. Ormai d’altronde mancano pochi giorni al rientro in Italia. A quel punto sarà il momento di fare nuovi progetti.

È proprio a tal proposito che Manila Nazzaro ha portato con sé il bouquet del suo matrimonio per replicare il lancio, ovviamente con la sola Matilde Brandi a partecipare. “Assicurami che non c’è Valeria Marini nei dintorni altrimenti diventa difficile. Ha preso il primo. Adesso però lo lanciamo simbolicamente”, hanno ironizzato. Anche perché nelle scorse settimane il compagno della naufraga, proprio in Honduras, aveva anticipato che convoleranno a nozze.

