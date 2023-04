Francesco Pio e Nicolas, figli di Manila Nazzaro/ Nati dal matrimonio con Cozza

Francesco Pio e Nicolas: figli di Manila Nazzaro e Francesco Cozza

Manila Nazzaro, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è mamma di due figli, nati dal matrimonio con l’ex marito Francesco Cozza: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas, venuto al mondo nel 2011. L’ex miss Italia e l’ex calciatore sono stati sposati dal 2005 al 2007. “Io amavo il papà dei miei figli. Sono diventata Miss Italia a 21 anni, a 22 anni ho conosciuto Francesco. Dopo 4 anni ci siamo sposati. Tutto accade per un motivo: da questo matrimonio sono nati due bambini che sono il mio tutto”, ha raccontato la Nazzaro, come riporta Io Donna.

Il matrimonio con Cozza non è finito bene, ma i due oggi hanno un rapporto “non bellissimo” ma con priorità il bene dei due figli. Qualche anno fa in un post su Instagram Francesco Cozza ha detto di nutrire profondo rispetto per la sua ex moglie, “consapevole che la serenità dei miei bambini passa anche attraverso la sua”.

Manila Nazzaro: il rapporto con i due figli

Lo scorso dicembre Manila Nazzaro è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo con il figlio Nicolas. “Non si è mai arresa”, ha detto il bambino parlando della madre. Manila Nazzaro si è definita una “mamma taxi” perché porta in giro i figli per la città e ha aggiunto che il figlio “si lamenta che lo rimprovero sempre per l’ordine”. Nicolas, prima media, a scuola “non va benissimo, ma bene” e vorrebbe diventare un calciatore. Nonostante gli impegni, per Manila Nazzaro al primo posto restano sempre i figli: “La mia vita è mamma. Ogni tanto indosso un paio di tacchi e un vestitino, ma svegliarmi la mattina e dargli i baci, è la cosa che più mi è mancata al Grande Fratello Vip. So che specialmente a Nicolas sono mancata moltissimo”.

