Francesco Renga/ La sua canzone “Mille Errori”, un invito ad accettarsi

L’estate 2022 è destinata a essere ricordata come quella della ripartenza dopo il periodo delle restrizioni dovute al Covid. A beneficiarne è anche la musica, con il ritorno dei concerti dal vivo, che erano mancati particolarmente anche agli stessi protagonisti, che possono così tornare a sentire da vicino l’affetto dei loro fan. Tra questi c’è anche Francesco Renga, che è tornato a esibirsi al Tim Summer Hits, oltre che in altre piazze del nostro Paese, dove sta facendo ascoltare la sua ultima canzone, “Mille Errori“.

FRANCESCO RENGA AL TIM SUMMER HITS 2022/ "Quando canto ho ancora la pelle d'oca"

Si tratta di un brano a cui lui tiene in modo particolare e che vuole essere anche una sorta di introspezione per se stesso in un periodo particolare come quello che lui si trova a vivere anche a livello personale. In più occasioni, infatti, lui ha ribadito, pur avendo una compagna, Diana Poloni, di sentire ancora la sua ex Ambra Angiolini e mamma dei suoi figli parte della sua famiglia.

Francesco Renga e il suo nuovo brano “Mille Errori”

“Mille Errori“, la nuova canzone di Francesco Renga, è una ballata che parla di bilanci, un momento che inevitabilmente arriva sempre nella vita di tutti. È in questa fase che diventa importante sapersi guardare indietro con la massima lucidità e ripensare certamente agli errori che si sono commessi, ma allo stesso tempo alle cose positive che hanno lasciato un segno in chi abbiamo conosciuto nel nostro percorso.

Tutti noi quando decidiamo di compiere questo percorso dobbiamo imparare ad accettarci così come siamo, nella nostra fallibilità. L’uomo infatti non è perfetto, ma è dagli sbagli che può arrivare a trarre un’occasione per poter diventare una persona migliore. Una fase che è stata certamente vissuta anche dallo stesso cantante, che si identifica appieno in questo brano.

